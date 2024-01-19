В Италии отреагировали на окунание Путина в прорубь

Italy 24 Press News: окунание Путина в прорубь — это смелый обычай

19 января 2024 в 23:51 Размер текста - 17 +

Лишь в 2022 году Владимир Путин отказался от традиционного ритуала, следуя рекомендациям РПЦ из-за Covid-19 Фото: Алексей Андронов © URA.RU В России окунание в прорубь на Крещение является смелым обычаем, которому следует президент РФ Владимир Путин. Об этом пишут итальянские журналисты. «Смелый обычай, если вспомнить суровые зимние температуры России, которые не испугали действующего президента. Владимир Путин <…> погрузился в ледяную воду», — передает издание Italy 24 Press News. Путин ежегодно окунается в прорубь, отказался лишь единожды в 2022 год после рекомендаций Русской православной церкви из-за эпидемии Covid-19. О традиционном окунании Путина в прорубь по случаю Крещения рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Национальная служба новостей». При этом конкретное место расположения купели названо не было.

В России окунание в прорубь на Крещение является смелым обычаем, которому следует президент РФ Владимир Путин. Об этом пишут итальянские журналисты. «Смелый обычай, если вспомнить суровые зимние температуры России, которые не испугали действующего президента. Владимир Путин <…> погрузился в ледяную воду», — передает издание Italy 24 Press News. Путин ежегодно окунается в прорубь, отказался лишь единожды в 2022 год после рекомендаций Русской православной церкви из-за эпидемии Covid-19. О традиционном окунании Путина в прорубь по случаю Крещения рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Национальная служба новостей». При этом конкретное место расположения купели названо не было.