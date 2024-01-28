Экоактивисты облили супом картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Активистки облили в Париже знаменитую картину «Мона Лиза» Фото:

Группа экоактивистов в Париже облила супом знаменитую картину художника Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Активисты объяснили свой поступок желанием продвигать право на здоровое и устойчивое питание.

«Экоактивисты в Париже облили супом знаменитую картину „Мона Лиза“ в музее Лувра», — говорится в материале AFP. Там добавили, что свои действия активисты оправдали необходимостью продвижения права на здоровое и устойчивое питание.

Картина была защищена бронированным стеклом. Две активистки, выразив свою недовольство, подняли вопрос о приоритете: искусство или право на здоровое и экологически чистое питание. Они также отметили проблемы в сельскохозяйственной системе Франции, заключили в материале.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группа экоактивистов в Париже облила супом знаменитую картину художника Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Активисты объяснили свой поступок желанием продвигать право на здоровое и устойчивое питание. «Экоактивисты в Париже облили супом знаменитую картину „Мона Лиза“ в музее Лувра», — говорится в материале AFP. Там добавили, что свои действия активисты оправдали необходимостью продвижения права на здоровое и устойчивое питание. Картина была защищена бронированным стеклом. Две активистки, выразив свою недовольство, подняли вопрос о приоритете: искусство или право на здоровое и экологически чистое питание. Они также отметили проблемы в сельскохозяйственной системе Франции, заключили в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...