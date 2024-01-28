Активистки облили в Париже знаменитую картину «Мона Лиза»Фото: AP/TASS
Группа экоактивистов в Париже облила супом знаменитую картину художника Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Активисты объяснили свой поступок желанием продвигать право на здоровое и устойчивое питание.
«Экоактивисты в Париже облили супом знаменитую картину „Мона Лиза“ в музее Лувра», — говорится в материале AFP. Там добавили, что свои действия активисты оправдали необходимостью продвижения права на здоровое и устойчивое питание.
Картина была защищена бронированным стеклом. Две активистки, выразив свою недовольство, подняли вопрос о приоритете: искусство или право на здоровое и экологически чистое питание. Они также отметили проблемы в сельскохозяйственной системе Франции, заключили в материале.
Группа экоактивистов в Париже облила супом знаменитую картину художника Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Активисты объяснили свой поступок желанием продвигать право на здоровое и устойчивое питание. «Экоактивисты в Париже облили супом знаменитую картину „Мона Лиза“ в музее Лувра», — говорится в материале AFP. Там добавили, что свои действия активисты оправдали необходимостью продвижения права на здоровое и устойчивое питание. Картина была защищена бронированным стеклом. Две активистки, выразив свою недовольство, подняли вопрос о приоритете: искусство или право на здоровое и экологически чистое питание. Они также отметили проблемы в сельскохозяйственной системе Франции, заключили в материале.