Тренер РФ Камельзон призвал не осуждать Медведева за провал на Australian Open

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Даниил Медведев продемонстрировал в матче русский характер, заявил Владимир Камельзон Фото:

Российского теннисиста Даниила Медведева не стоит осуждать за его поражение от итальянца Янника Синнера в финале Australian Open. Такое мнение выразил заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

«Осуждать Медведева, упрекать, что он что-то не доделал, не додавил, нельзя. А Синнер — победитель Australian Open, давайте все его поздравим с величайшей победой, первой в его жизни», — передает слова Камельзона «Газета.ru». Он добавил, что российский теннисист продемонстрировал героизм и русский характер, несмотря на поражение. Камельзон также отметил продолжительность и эмоциональность матча.

Даниил Медведев потерпел поражение в финале Australian Open от Янника Синнера, не завоевав чемпионский титул. Это был шестой финал Большого шлема для российского теннисиста.

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Российского теннисиста Даниила Медведева не стоит осуждать за его поражение от итальянца Янника Синнера в финале Australian Open. Такое мнение выразил заслуженный тренер России Владимир Камельзон. «Осуждать Медведева, упрекать, что он что-то не доделал, не додавил, нельзя. А Синнер — победитель Australian Open, давайте все его поздравим с величайшей победой, первой в его жизни», — передает слова Камельзона «Газета.ru». Он добавил, что российский теннисист продемонстрировал героизм и русский характер, несмотря на поражение. Камельзон также отметил продолжительность и эмоциональность матча. Даниил Медведев потерпел поражение в финале Australian Open от Янника Синнера, не завоевав чемпионский титул. Это был шестой финал Большого шлема для российского теннисиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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