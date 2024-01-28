Тренер РФ Камельзон призвал не осуждать Медведева за провал на Australian Open

28 января 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

Даниил Медведев продемонстрировал в матче русский характер, заявил Владимир Камельзон Фото: Alessandra Tarantino/AP/TASS Российского теннисиста Даниила Медведева не стоит осуждать за его поражение от итальянца Янника Синнера в финале Australian Open. Такое мнение выразил заслуженный тренер России Владимир Камельзон. «Осуждать Медведева, упрекать, что он что-то не доделал, не додавил, нельзя. А Синнер — победитель Australian Open, давайте все его поздравим с величайшей победой, первой в его жизни», — передает слова Камельзона « Газета.ru ». Он добавил, что российский теннисист продемонстрировал героизм и русский характер, несмотря на поражение. Камельзон также отметил продолжительность и эмоциональность матча. Даниил Медведев потерпел поражение в финале Australian Open от Янника Синнера, не завоевав чемпионский титул. Это был шестой финал Большого шлема для российского теннисиста.

Российского теннисиста Даниила Медведева не стоит осуждать за его поражение от итальянца Янника Синнера в финале Australian Open. Такое мнение выразил заслуженный тренер России Владимир Камельзон. «Осуждать Медведева, упрекать, что он что-то не доделал, не додавил, нельзя. А Синнер — победитель Australian Open, давайте все его поздравим с величайшей победой, первой в его жизни», — передает слова Камельзона «Газета.ru». Он добавил, что российский теннисист продемонстрировал героизм и русский характер, несмотря на поражение. Камельзон также отметил продолжительность и эмоциональность матча. Даниил Медведев потерпел поражение в финале Australian Open от Янника Синнера, не завоевав чемпионский титул. Это был шестой финал Большого шлема для российского теннисиста.