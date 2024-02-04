Чем известен экс-депутат Пономарев*, которого обвинили в госизмене

ФСБ: Пономарев* вступил в террористический легион, воюющий против РФ

05 февраля 2024 в 00:11 Размер текста - 17 +

В 2022 году силовики объявили в розыск Илью Пономарева Фото: Личная страница Ильи Пономарева в Facebook ФСБ возбудила в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (объявлен Минюстом иностранным агентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) уголовные дела о госизмене, участии в террористической организации и публичных призывах к терроризму. URA.RU рассказывает, чем он известен. В чем обвиняют Пономарева Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о причастности Пономарева к организованному из перешедших на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) россиян «Легиону ''Свобода России''»** (признан в РФ террористическим и запрещен), а именно, к доведению до широких масс информации о формировании, взаимодействуя со СМИ. Также его обвинили в антироссийской деятельности и призывах к свержению власти в России. В ФСБ считают, что бывший депутат с 2014 года поддерживает киевский режим и выступает против присоединения Крыма к РФ. В этом же году Пономарев был единственным в Госдуме, кто проголосовал против присоединения полуострова. Кроме того, по данным ФСБ, он поддерживал создание на Украине вооруженных группировок. Пономарев был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов от фракции «Справедливая Россия». Летом 2014 года он покинул Россию, а уже в 2019 года получил украинское гражданство. В 2015 году Пономарева лишили депутатских полномочий, а также на него завели дело о пособничестве в растрате 22 миллиона рублей из средств фонда «Сколково». Политическая деятельность В 2002 году Пономарев вступил в Коммунистическую партию Российской Федерации (КПРФ). С июня 2002 года по январь 2004 года занимал должность директора информационно-технологического центра Центрального комитета партии. В 2004 году политик выступил одним из организаторов Молодежного левого фронта. В следующем году он вошел в состав инициативной группы, которая объявила о создании нового леворадикального движения «Левый фронт», из-за чего в 2006 году покинул КПРФ. Партия отрицательно относилась к деятельности созданного движения. Осенью 2006 года Пономарев стал главой Центра территориального развития при Мининформсвязи. Параллельно с этим политик до декабря 2007 года выступал советником заместителя главы министерства. В то же время он был избран депутатом Госдумы РФ по списку партии «Справедливая Россия» от Новосибирской области. Через год он стал вступил во фракцию и вошел в ее центральный совет. В Госдуме возглавлял подкомитет по технологическому развитию комитета по информполитике, а также по информационным технологиям и связи. Заочный арест в 2022 году Летом 2022 года уже экс-депутат был заочно арестован за распространение фейков о российской армии. Осенью того же года МВД объявило Пономарева в розыск. В сентябре 2023 года против него завели уголовное дело за организацию деятельности нежелательной в РФ организации — «Съезда народных депутатов»***, у которой в январе силовики уже успели провести обыски. *Илья Пономарев признан в России иностранным агентом и внесен в перечень террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга ** «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России ***«Съезд народных депутатов» — организация признана нежелательной на территории РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ФСБ возбудила в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (объявлен Минюстом иностранным агентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) уголовные дела о госизмене, участии в террористической организации и публичных призывах к терроризму. URA.RU рассказывает, чем он известен. Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о причастности Пономарева к организованному из перешедших на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) россиян «Легиону ''Свобода России''»** (признан в РФ террористическим и запрещен), а именно, к доведению до широких масс информации о формировании, взаимодействуя со СМИ. Также его обвинили в антироссийской деятельности и призывах к свержению власти в России. В ФСБ считают, что бывший депутат с 2014 года поддерживает киевский режим и выступает против присоединения Крыма к РФ. В этом же году Пономарев был единственным в Госдуме, кто проголосовал против присоединения полуострова. Кроме того, по данным ФСБ, он поддерживал создание на Украине вооруженных группировок. Пономарев был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов от фракции «Справедливая Россия». Летом 2014 года он покинул Россию, а уже в 2019 года получил украинское гражданство. В 2015 году Пономарева лишили депутатских полномочий, а также на него завели дело о пособничестве в растрате 22 миллиона рублей из средств фонда «Сколково». В 2002 году Пономарев вступил в Коммунистическую партию Российской Федерации (КПРФ). С июня 2002 года по январь 2004 года занимал должность директора информационно-технологического центра Центрального комитета партии. В 2004 году политик выступил одним из организаторов Молодежного левого фронта. В следующем году он вошел в состав инициативной группы, которая объявила о создании нового леворадикального движения «Левый фронт», из-за чего в 2006 году покинул КПРФ. Партия отрицательно относилась к деятельности созданного движения. Осенью 2006 года Пономарев стал главой Центра территориального развития при Мининформсвязи. Параллельно с этим политик до декабря 2007 года выступал советником заместителя главы министерства. В то же время он был избран депутатом Госдумы РФ по списку партии «Справедливая Россия» от Новосибирской области. Через год он стал вступил во фракцию и вошел в ее центральный совет. В Госдуме возглавлял подкомитет по технологическому развитию комитета по информполитике, а также по информационным технологиям и связи. Летом 2022 года уже экс-депутат был заочно арестован за распространение фейков о российской армии. Осенью того же года МВД объявило Пономарева в розыск. В сентябре 2023 года против него завели уголовное дело за организацию деятельности нежелательной в РФ организации — «Съезда народных депутатов»***, у которой в январе силовики уже успели провести обыски. *Илья Пономарев признан в России иностранным агентом и внесен в перечень террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга ** «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России ***«Съезд народных депутатов» — организация признана нежелательной на территории РФ