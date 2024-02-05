Мурашко раскрыл, поступают ли в РФ зарубежные препараты

Мурашко: на рынок России продолжают поступать новые зарубежные препараты
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., мурашко михаил
РФ сможет производить аналогичные препараты, если зарубежные компании не захотят сотрудничать, заявил Мурашко Фото:

В России продолжаются поставки новых иностранных лекарств. Если какие-то фармацевтические компании не захотят поставлять свои товары в страну, то для них можно разработать регуляторный механизм. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Новые препараты заходят. Но надо подумать еще и о том, что если какие-то компании будут принимать решение не заходить на наш рынок, то может стоит какие-то регуляторные механизмы сделать», — передают РИА Новости слова Мурашко. Он объяснил, что, если компании не захотят работать с механизмами, то РФ будет сама производить аналогичные препараты, несмотря на патент.

Ранее Мурашко заявил, что страна готова перейти на производство собственных лекарств из-за ухода иностранных фармацевтических компаний. По его словам, на данный момент Россия обладает большими компетенциями в вопросах фармацевтики. При этом президент РФ Владимир Путин отметил, что страна сама производит 75% жизненно важных препаратов. Процесс полного импортозамещения продолжается, передает «Национальная служба новостей».

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В России продолжаются поставки новых иностранных лекарств. Если какие-то фармацевтические компании не захотят поставлять свои товары в страну, то для них можно разработать регуляторный механизм. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Новые препараты заходят. Но надо подумать еще и о том, что если какие-то компании будут принимать решение не заходить на наш рынок, то может стоит какие-то регуляторные механизмы сделать», — передают РИА Новости слова Мурашко. Он объяснил, что, если компании не захотят работать с механизмами, то РФ будет сама производить аналогичные препараты, несмотря на патент. Ранее Мурашко заявил, что страна готова перейти на производство собственных лекарств из-за ухода иностранных фармацевтических компаний. По его словам, на данный момент Россия обладает большими компетенциями в вопросах фармацевтики. При этом президент РФ Владимир Путин отметил, что страна сама производит 75% жизненно важных препаратов. Процесс полного импортозамещения продолжается, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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