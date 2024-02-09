Маск высмеял идею проверить Байдена перед применением ядерного оружия

Президента США Джо Байдена необходимо проверить контрольными вопросами перед применением ядерного оружия. Так американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высмеял оговорки лидера Соединенных Штатов.
«Надеюсь, перед тем как Байдену дадут применить ядерное оружие, ему зададут своего рода контрольные вопросы, например «в какой стране большие пирамиды и сфинкс», — пишет Маск в соцсети X (бывший Twitter) после того, как глава США назвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики.
Пользователи соцсети также сатирически прокомментировали оговорку Байдена. «Не давать ему права распоряжаться ядерным оружием, а лучше узнать, в какой стране находится статуя Свободы», — отметил комментатор.
Президент США не первый раз оговаривается на публике. Летом 2023 года, выступая с речью по итогам саммита НАТО, он призвал Россию перестать атаковать саму себя, чтобы разрешить конфликт на Украине. Вскоре он опомнился, сказав, что имел ввиду перестать атаковать Украину.
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