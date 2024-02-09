09 февраля 2024

Маск высмеял идею проверить Байдена перед применением ядерного оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
Илон Маск предложил спросить у Байдена, в какой стране находятся большие пирамиды и сфинкс Фото:

Президента США Джо Байдена необходимо проверить контрольными вопросами перед применением ядерного оружия. Так американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высмеял оговорки лидера Соединенных Штатов.

«Надеюсь, перед тем как Байдену дадут применить ядерное оружие, ему зададут своего рода контрольные вопросы, например «в какой стране большие пирамиды и сфинкс», — пишет Маск в соцсети X (бывший Twitter) после того, как глава США назвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики.

Пользователи соцсети также сатирически прокомментировали оговорку Байдена. «Не давать ему права распоряжаться ядерным оружием, а лучше узнать, в какой стране находится статуя Свободы», — отметил комментатор.

Президент США не первый раз оговаривается на публике. Летом 2023 года, выступая с речью по итогам саммита НАТО, он призвал Россию перестать атаковать саму себя, чтобы разрешить конфликт на Украине. Вскоре он опомнился, сказав, что имел ввиду перестать атаковать Украину.

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Президента США Джо Байдена необходимо проверить контрольными вопросами перед применением ядерного оружия. Так американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высмеял оговорки лидера Соединенных Штатов. «Надеюсь, перед тем как Байдену дадут применить ядерное оружие, ему зададут своего рода контрольные вопросы, например «в какой стране большие пирамиды и сфинкс», — пишет Маск в соцсети X (бывший Twitter) после того, как глава США назвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики. Пользователи соцсети также сатирически прокомментировали оговорку Байдена. «Не давать ему права распоряжаться ядерным оружием, а лучше узнать, в какой стране находится статуя Свободы», — отметил комментатор. Президент США не первый раз оговаривается на публике. Летом 2023 года, выступая с речью по итогам саммита НАТО, он призвал Россию перестать атаковать саму себя, чтобы разрешить конфликт на Украине. Вскоре он опомнился, сказав, что имел ввиду перестать атаковать Украину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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