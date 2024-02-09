Маск высмеял идею проверить Байдена перед применением ядерного оружия

10 февраля 2024 в 01:45 Размер текста - 17 +

Илон Маск предложил спросить у Байдена, в какой стране находятся большие пирамиды и сфинкс Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Президента США Джо Байдена необходимо проверить контрольными вопросами перед применением ядерного оружия. Так американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высмеял оговорки лидера Соединенных Штатов. «Надеюсь, перед тем как Байдену дадут применить ядерное оружие, ему зададут своего рода контрольные вопросы, например «в какой стране большие пирамиды и сфинкс», — пишет Маск в соцсети X (бывший Twitter) после того, как глава США назвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики. Пользователи соцсети также сатирически прокомментировали оговорку Байдена. «Не давать ему права распоряжаться ядерным оружием, а лучше узнать, в какой стране находится статуя Свободы», — отметил комментатор. Президент США не первый раз оговаривается на публике. Летом 2023 года, выступая с речью по итогам саммита НАТО, он призвал Россию перестать атаковать саму себя, чтобы разрешить конфликт на Украине. Вскоре он опомнился, сказав, что имел ввиду перестать атаковать Украину.

Президента США Джо Байдена необходимо проверить контрольными вопросами перед применением ядерного оружия. Так американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высмеял оговорки лидера Соединенных Штатов. «Надеюсь, перед тем как Байдену дадут применить ядерное оружие, ему зададут своего рода контрольные вопросы, например «в какой стране большие пирамиды и сфинкс», — пишет Маск в соцсети X (бывший Twitter) после того, как глава США назвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики. Пользователи соцсети также сатирически прокомментировали оговорку Байдена. «Не давать ему права распоряжаться ядерным оружием, а лучше узнать, в какой стране находится статуя Свободы», — отметил комментатор. Президент США не первый раз оговаривается на публике. Летом 2023 года, выступая с речью по итогам саммита НАТО, он призвал Россию перестать атаковать саму себя, чтобы разрешить конфликт на Украине. Вскоре он опомнился, сказав, что имел ввиду перестать атаковать Украину.