Назначенный Зеленским командир теробороны участвовал в разгоне «майдана»

Новый командир теробороны Плахута разгонял «майдан» в 2014 году

11 февраля 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Игорь Плахута участвовал в разгоне «майдана» на Украине в 2014 году Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Новый командующий Силами территориальной обороны Украины Игорь Плахута участвовал в разгоне «майдана» в 2014 году. Тогда он руководил внутренними войсками минобороны страны. Об этом сообщало Громадское украинское телевидение. «Игорь Плахута, назначенный 11 февраля командующим Сил территориальной обороны ВСУ, руководил внутренними войсками министерства внутренних дел во время разгона „майдана“», — отмечают авторы телеканала. Новый командующий теробороны в 2014 году зачищал баррикады, построенные участниками протестов. Отмечается, что Плахута был лично назначен Владимиром Зеленским на новую должность. Это произошло на фоне недавних перестановок в военном ведомстве страны. Зеленский произвел ряд перестановок в командовании ВСУ. Генерал-лейтенант Александр Павлюк занял место главы Сухопутных войск. Должность главкома ВСУ занял Александр Сырский, взамен Валерия Залужного.

Новый командующий Силами территориальной обороны Украины Игорь Плахута участвовал в разгоне «майдана» в 2014 году. Тогда он руководил внутренними войсками минобороны страны. Об этом сообщало Громадское украинское телевидение. «Игорь Плахута, назначенный 11 февраля командующим Сил территориальной обороны ВСУ, руководил внутренними войсками министерства внутренних дел во время разгона „майдана“», — отмечают авторы телеканала. Новый командующий теробороны в 2014 году зачищал баррикады, построенные участниками протестов. Отмечается, что Плахута был лично назначен Владимиром Зеленским на новую должность. Это произошло на фоне недавних перестановок в военном ведомстве страны. Зеленский произвел ряд перестановок в командовании ВСУ. Генерал-лейтенант Александр Павлюк занял место главы Сухопутных войск. Должность главкома ВСУ занял Александр Сырский, взамен Валерия Залужного.