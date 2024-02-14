Путин запретил увольнять часть россиян

Президент России Владимир Путин запретил работодателям увольнять одиноких родителей детей до 16 лет. Соответствующий законопроект опубликован на сайте опубликования правовых актов.
«В части четвертой статьи 261 ТК РФ (расторжение трудового договора — прим. URA.RU) заменить слова «малолетнего ребенка в возрасте 14 лет словами в возрасте 16 лет», — отмечается в документе. Он принят президентом России 14 февраля. Из него следует, что одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет, теперь не имеют права уволить. Ранее Госдума поддержала данную инициативу.
Президент России Владимир Путин запретил работодателям увольнять одиноких родителей детей до 16 лет. Соответствующий законопроект опубликован на сайте опубликования правовых актов. «В части четвертой статьи 261 ТК РФ (расторжение трудового договора — прим. URA.RU) заменить слова «малолетнего ребенка в возрасте 14 лет словами в возрасте 16 лет», — отмечается в документе. Он принят президентом России 14 февраля. Из него следует, что одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет, теперь не имеют права уволить. Ранее Госдума поддержала данную инициативу.