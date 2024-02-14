Путин запретил увольнять часть россиян

Путин внес документ, запрещающий увольнять одиноких родителей детей до 16 лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему безработицы. Курган, конституция рф, трудовая книжка, работа, безработица, увольнение, поиск работы, поиск вакансий, условия труда, конститцуция, безработный
Одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет, теперь не смогут уволить с работы Фото:

Президент России Владимир Путин запретил работодателям увольнять одиноких родителей детей до 16 лет. Соответствующий законопроект опубликован на сайте опубликования правовых актов.

«В части четвертой статьи 261 ТК РФ (расторжение трудового договора — прим. URA.RU) заменить слова «малолетнего ребенка в возрасте 14 лет словами в возрасте 16 лет», — отмечается в документе. Он принят президентом России 14 февраля. Из него следует, что одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет, теперь не имеют права уволить. Ранее Госдума поддержала данную инициативу.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин запретил работодателям увольнять одиноких родителей детей до 16 лет. Соответствующий законопроект опубликован на сайте опубликования правовых актов. «В части четвертой статьи 261 ТК РФ (расторжение трудового договора — прим. URA.RU) заменить слова «малолетнего ребенка в возрасте 14 лет словами в возрасте 16 лет», — отмечается в документе. Он принят президентом России 14 февраля. Из него следует, что одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет, теперь не имеют права уволить. Ранее Госдума поддержала данную инициативу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...