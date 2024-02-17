О каких заболеваниях сигнализирует боль в коленях

Ревматолог Постникова: боль в коленях говорит о поражении мышц и связок

Боль в колене может появиться из-за остеоартрита, рассказала Полина Постникова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Причиной боли в коленях может быть поражение мышц, связок и сухожилий сустава. Об этом рассказала врач-ревматолог СберМедИИ Полина Постникова.

«Одна из наиболее частых причин возникновения боли в коленном суставе у людей среднего и старшего возраста — остеоартрит (остеоартроз). Она также может быть связана с поражением мягких тканей: мышц, связок и сухожилий сустава», — сказала Постникова « Газете.Ru ». Она добавила, что боль также может возникать из-за плоскостопия или патологии тазобедренного сустава, которые приводят к нарушениям при ходьбе.

По словам Постниковой, иногда среди причин боли в колене выделяют инфекционные и онкологические заболевания, а также ревматические. Для того чтобы избежать осложнений, следует обратиться ко врачу, который назначит терапию, заключила она.

Ранее главный внештатный ревматолог Минздрава Московской области, руководитель ревматологического отделения МОНИКИ, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев рассказал URA.RU, что суставы могут начать болеть из-за изменения погоды на фоне обострения ревматических заболеваний. Также он призвал обращать внимание на суставы тем, кто переболел коронавирусом.