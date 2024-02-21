Путин вручил госнаграды военнослужащим ВКС России. Видео

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей, путин владимир
Путин наградил военнослужащих ВКС России Фото:

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с Путиным участие в мероприятии принял министр обороны Сергей Шойгу. Церемония прошла на аэродроме «Чкаловский». Со стороны главы Минобороны прозвучал доклад о построении войск. О готовности к церемонии награждения доложил главнокомандующий ВКС России Виктор Афзалов.

По информации РИА Новости, награды от президента получили Главный центр боевой подготовки ВКС, бригада армейской авиации, отдельный вертолетный полк. Также Путин передал командованию ВКС список иконы «Спас Нерукотворный». Икону поместят в главный храм ВКС — храм Вознесения Господня за Серпуховскими воротами.

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Президент России Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает ТАСС. Вместе с Путиным участие в мероприятии принял министр обороны Сергей Шойгу. Церемония прошла на аэродроме «Чкаловский». Со стороны главы Минобороны прозвучал доклад о построении войск. О готовности к церемонии награждения доложил главнокомандующий ВКС России Виктор Афзалов. По информации РИА Новости, награды от президента получили Главный центр боевой подготовки ВКС, бригада армейской авиации, отдельный вертолетный полк. Также Путин передал командованию ВКС список иконы «Спас Нерукотворный». Икону поместят в главный храм ВКС — храм Вознесения Господня за Серпуховскими воротами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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