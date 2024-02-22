22 февраля 2024

Минюст США пригрозил Костину тюрьмой, несмотря на презумпцию невиновности

© Служба новостей «URA.RU»
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Главе ВТБ может грозить 20 лет тюрьмы Фото:

Глава ВТБ Андрей Костин может столкнуться с десятилетним сроком тюремного заключения по заочно предъявленным в США обвинениям. Об этом заявляет Минюст США.

«Костин остается на свободе, вероятно, в России. Ему предъявлены обвинения по двум пунктам в сговоре с целью нарушения санкций, двум пунктам нарушения санкций и в сговоре с целью отмывания денежных средств, по каждому из них предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы», — сказано в сообщении Минюста. При этом там напоминают о презумпции невиновности, которая действует до вынесения приговора суда.

Ранее власти США арестовали Вадима Беляева (Вольфсона) — бывшего совладельца банка «Открытие» и Гэннона Бонда. За предполагаемое содействие главе ВТБ Андрею Костину в обходе антироссийских санкций. 6 апреля 2018 года США ввели новые санкции против российских бизнесменов и компаний, включая председателя правления ВТБ Андрея Костина.

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Глава ВТБ Андрей Костин может столкнуться с десятилетним сроком тюремного заключения по заочно предъявленным в США обвинениям. Об этом заявляет Минюст США. «Костин остается на свободе, вероятно, в России. Ему предъявлены обвинения по двум пунктам в сговоре с целью нарушения санкций, двум пунктам нарушения санкций и в сговоре с целью отмывания денежных средств, по каждому из них предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы», — сказано в сообщении Минюста. При этом там напоминают о презумпции невиновности, которая действует до вынесения приговора суда. Ранее власти США арестовали Вадима Беляева (Вольфсона) — бывшего совладельца банка «Открытие» и Гэннона Бонда. За предполагаемое содействие главе ВТБ Андрею Костину в обходе антироссийских санкций. 6 апреля 2018 года США ввели новые санкции против российских бизнесменов и компаний, включая председателя правления ВТБ Андрея Костина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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