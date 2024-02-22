Минюст США пригрозил Костину тюрьмой, несмотря на презумпцию невиновности

23 февраля 2024 в 02:07 Размер текста - 17 +

Главе ВТБ может грозить 20 лет тюрьмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава ВТБ Андрей Костин может столкнуться с десятилетним сроком тюремного заключения по заочно предъявленным в США обвинениям. Об этом заявляет Минюст США. «Костин остается на свободе, вероятно, в России. Ему предъявлены обвинения по двум пунктам в сговоре с целью нарушения санкций, двум пунктам нарушения санкций и в сговоре с целью отмывания денежных средств, по каждому из них предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы», — сказано в сообщении Минюста. При этом там напоминают о презумпции невиновности, которая действует до вынесения приговора суда. Ранее власти США арестовали Вадима Беляева (Вольфсона) — бывшего совладельца банка «Открытие» и Гэннона Бонда. За предполагаемое содействие главе ВТБ Андрею Костину в обходе антироссийских санкций. 6 апреля 2018 года США ввели новые санкции против российских бизнесменов и компаний, включая председателя правления ВТБ Андрея Костина.

Глава ВТБ Андрей Костин может столкнуться с десятилетним сроком тюремного заключения по заочно предъявленным в США обвинениям. Об этом заявляет Минюст США. «Костин остается на свободе, вероятно, в России. Ему предъявлены обвинения по двум пунктам в сговоре с целью нарушения санкций, двум пунктам нарушения санкций и в сговоре с целью отмывания денежных средств, по каждому из них предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы», — сказано в сообщении Минюста. При этом там напоминают о презумпции невиновности, которая действует до вынесения приговора суда. Ранее власти США арестовали Вадима Беляева (Вольфсона) — бывшего совладельца банка «Открытие» и Гэннона Бонда. За предполагаемое содействие главе ВТБ Андрею Костину в обходе антироссийских санкций. 6 апреля 2018 года США ввели новые санкции против российских бизнесменов и компаний, включая председателя правления ВТБ Андрея Костина.