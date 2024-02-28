Бастрыкин пообещал наказать российских звезд, сбежавших из страны

Бастрыкин: покинувшие РФ звезды ответят по закону, когда вернутся в страну
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин предупредил российских звезд, которые планируют вернуться в Россию Фото:
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Если российские звезды, которые критикуют Вооруженные силы России, решат вернуться в страну, то они будут отвечать по всей строгости закона. Об этом предупредил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Позиция представителей шоу-бизнеса, которые уехали за рубеж и дискредитируют действия ВС России, вероятно, связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают. Если они вернутся в РФ, то им придется ответить по закону», — заявил Александр Бастрыкин. Его слова приводит ТАСС. Словам главы СКР, предателей нигде не любят.

Ранее Бастрыкин обвинил звезд РФ, которые уехали и из-за рубежа негативно высказываются о ВС РФ, в предательстве. У них осталась в России большая аудитория, на которую они могут влиять, отметил глава СК.

В России принят закон, по которому иноагенты, среди которых есть российские звезды, могут лишиться имущества. Под санкции рискует попасть комик Максим Галкин (иноагент в России), который критикует ВС РФ. Его могут лишить замка в деревне Грязи, передают «Дни.ру».

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Если российские звезды, которые критикуют Вооруженные силы России, решат вернуться в страну, то они будут отвечать по всей строгости закона. Об этом предупредил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «Позиция представителей шоу-бизнеса, которые уехали за рубеж и дискредитируют действия ВС России, вероятно, связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают. Если они вернутся в РФ, то им придется ответить по закону», — заявил Александр Бастрыкин. Его слова приводит ТАСС. Словам главы СКР, предателей нигде не любят. Ранее Бастрыкин обвинил звезд РФ, которые уехали и из-за рубежа негативно высказываются о ВС РФ, в предательстве. У них осталась в России большая аудитория, на которую они могут влиять, отметил глава СК. В России принят закон, по которому иноагенты, среди которых есть российские звезды, могут лишиться имущества. Под санкции рискует попасть комик Максим Галкин (иноагент в России), который критикует ВС РФ. Его могут лишить замка в деревне Грязи, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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