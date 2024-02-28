Бастрыкин пообещал наказать российских звезд, сбежавших из страны

Если российские звезды, которые критикуют Вооруженные силы России, решат вернуться в страну, то они будут отвечать по всей строгости закона. Об этом предупредил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Позиция представителей шоу-бизнеса, которые уехали за рубеж и дискредитируют действия ВС России, вероятно, связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают. Если они вернутся в РФ, то им придется ответить по закону», — заявил Александр Бастрыкин. Его слова приводит ТАСС. Словам главы СКР, предателей нигде не любят.
Ранее Бастрыкин обвинил звезд РФ, которые уехали и из-за рубежа негативно высказываются о ВС РФ, в предательстве. У них осталась в России большая аудитория, на которую они могут влиять, отметил глава СК.
В России принят закон, по которому иноагенты, среди которых есть российские звезды, могут лишиться имущества. Под санкции рискует попасть комик Максим Галкин (иноагент в России), который критикует ВС РФ. Его могут лишить замка в деревне Грязи, передают «
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