Россияне смогут оформить ОСАГО на день

29 февраля 2024 в 04:22 Размер текста - 17 +

Стоимость краткосрочных страховок будут определять страховые компании Фото: Анна Майорова © URA.RU Со 2 марта 2024 года автомобилисты смогут оформить ОСАГО на один день. Об этом говорится в поправках в федеральный закон «Об ОСАГО». Они вводят понятие краткосрочного договора обязательного страхования. «Владелец транспортного средства вправе заключить договор страхования на срок от одного дня до трех месяцев. Краткосрочный договор вступает в силу через три дня после предоставления документов страховщику», — пишут «Известия» со ссылкой на поправки. На данный момент заключить ОСАГО на срок менее года можно только в определенных случаях. Например, на транспортное средство, которое зарегистрировано в иностранном государстве, или в случае покупки автомобиля для следования к месту регистрации, отмечают в Российском союзе автостраховщиков. В отличие от обычных договоров ОСАГО, стоимость краткосрочных страховок будут определять сами страховые компании. Ранее представители страховых компаний сообщали, что выплаты страховщиков ОСАГО могут вырасти на 19-20% в 2024 году. На этом отразится удорожание запчастей и рост инфляции, рассказал гендиректор «Совкомбанк страхования» Игорь Лаппи.

Со 2 марта 2024 года автомобилисты смогут оформить ОСАГО на один день. Об этом говорится в поправках в федеральный закон «Об ОСАГО». Они вводят понятие краткосрочного договора обязательного страхования. «Владелец транспортного средства вправе заключить договор страхования на срок от одного дня до трех месяцев. Краткосрочный договор вступает в силу через три дня после предоставления документов страховщику», — пишут «Известия» со ссылкой на поправки. На данный момент заключить ОСАГО на срок менее года можно только в определенных случаях. Например, на транспортное средство, которое зарегистрировано в иностранном государстве, или в случае покупки автомобиля для следования к месту регистрации, отмечают в Российском союзе автостраховщиков. В отличие от обычных договоров ОСАГО, стоимость краткосрочных страховок будут определять сами страховые компании. Ранее представители страховых компаний сообщали, что выплаты страховщиков ОСАГО могут вырасти на 19-20% в 2024 году. На этом отразится удорожание запчастей и рост инфляции, рассказал гендиректор «Совкомбанк страхования» Игорь Лаппи.