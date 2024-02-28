28 февраля 2024

Россияне смогут оформить ОСАГО на день

© Служба новостей «URA.RU»
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Бланк страхового полиса ОСАГО. Екатеринбург, дтп, авария, заполнение бланков, извещение о дорожно-транспортном происшествии
Стоимость краткосрочных страховок будут определять страховые компании Фото:

Со 2 марта 2024 года автомобилисты смогут оформить ОСАГО на один день. Об этом говорится в поправках в федеральный закон «Об ОСАГО». Они вводят понятие краткосрочного договора обязательного страхования.

«Владелец транспортного средства вправе заключить договор страхования на срок от одного дня до трех месяцев. Краткосрочный договор вступает в силу через три дня после предоставления документов страховщику», — пишут «Известия» со ссылкой на поправки.

На данный момент заключить ОСАГО на срок менее года можно только в определенных случаях. Например, на транспортное средство, которое зарегистрировано в иностранном государстве, или в случае покупки автомобиля для следования к месту регистрации, отмечают в Российском союзе автостраховщиков. В отличие от обычных договоров ОСАГО, стоимость краткосрочных страховок будут определять сами страховые компании.

Ранее представители страховых компаний сообщали, что выплаты страховщиков ОСАГО могут вырасти на 19-20% в 2024 году. На этом отразится удорожание запчастей и рост инфляции, рассказал гендиректор «Совкомбанк страхования» Игорь Лаппи.

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Со 2 марта 2024 года автомобилисты смогут оформить ОСАГО на один день. Об этом говорится в поправках в федеральный закон «Об ОСАГО». Они вводят понятие краткосрочного договора обязательного страхования. «Владелец транспортного средства вправе заключить договор страхования на срок от одного дня до трех месяцев. Краткосрочный договор вступает в силу через три дня после предоставления документов страховщику», — пишут «Известия» со ссылкой на поправки. На данный момент заключить ОСАГО на срок менее года можно только в определенных случаях. Например, на транспортное средство, которое зарегистрировано в иностранном государстве, или в случае покупки автомобиля для следования к месту регистрации, отмечают в Российском союзе автостраховщиков. В отличие от обычных договоров ОСАГО, стоимость краткосрочных страховок будут определять сами страховые компании. Ранее представители страховых компаний сообщали, что выплаты страховщиков ОСАГО могут вырасти на 19-20% в 2024 году. На этом отразится удорожание запчастей и рост инфляции, рассказал гендиректор «Совкомбанк страхования» Игорь Лаппи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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