На Западе заявили о победе Путина в торговой войне Украины

Politico: Путин стал победителем в торговой войне Варшавы и Киева

06 марта 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Владимир Путин проецирует торговую мощь РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Разногласия между Польшей и Украиной привели к победе президента России Владимира Путина, при этом не он спровоцировал эту ситуацию, пишет Politico. Авторы статьи отмечают, что Путин смог укрепить позиции России как глобального экспортера зерна. «Единственным победителем торговой войны между двумя союзниками стал Путин, поскольку он проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркивают, что из-за проблем на границе Украина обвинила Польшу в блокировке украинского зерна, в то время как российские товары по-прежнему пропускают в европейские страны. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что ситуация с экспортом украинского зерна, которая негативно сказывается на внутренней экономике Польши, является критической. Координатор протеста фермеров Кароль Печиньский сообщил, что польские фермеры объявили блокаду границы Литвы с целью прекращения ввоза украинского зерна. Заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что правительство Украины ради улучшения отношений с Варшавой согласится с ограничениями на экспорт своей сельхозпродукции, передает телеканал 360.

Разногласия между Польшей и Украиной привели к победе президента России Владимира Путина, при этом не он спровоцировал эту ситуацию, пишет Politico. Авторы статьи отмечают, что Путин смог укрепить позиции России как глобального экспортера зерна. «Единственным победителем торговой войны между двумя союзниками стал Путин, поскольку он проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркивают, что из-за проблем на границе Украина обвинила Польшу в блокировке украинского зерна, в то время как российские товары по-прежнему пропускают в европейские страны. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что ситуация с экспортом украинского зерна, которая негативно сказывается на внутренней экономике Польши, является критической. Координатор протеста фермеров Кароль Печиньский сообщил, что польские фермеры объявили блокаду границы Литвы с целью прекращения ввоза украинского зерна. Заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что правительство Украины ради улучшения отношений с Варшавой согласится с ограничениями на экспорт своей сельхозпродукции, передает телеканал 360.