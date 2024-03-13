Аксаков: кабмин и Госдума работают над поправками к прогрессивным налогам

13 марта 2024 в 19:28 Размер текста - 17 +

Аксаков отметил, что для новой налоговой системы будут вноситься поправки в Налоговый кодекс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство и Госдума на данный момент работают над параметрами в прогрессивном налогообложении. В связи с этим будут вноситься поправки в Налоговый кодекс. Об этом сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Поскольку постараемся быстрее реализовать эти предложения, соответственно, депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс», — заявил Аксаков. Его слова передают РИА Новости. Отмечается, что с предложением о поправках в прогрессивном налогообложении президент РФ Владимир Путин выступил во время послания Федеральному собранию. Он подчеркнул, что нужно сокращать неравенство между людьми в стране и развивать регионы. Ранее глава России в ходе интервью с Дмитрием Киселевым поддержал идею прогрессивной налоговой системы. Он высказал уверенность в том, что общество положительно примет такое изменение. По словам Путина, в казну государства в первую очередь должны отдавать больше финансовых средств те, у кого высокие доходы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство и Госдума на данный момент работают над параметрами в прогрессивном налогообложении. В связи с этим будут вноситься поправки в Налоговый кодекс. Об этом сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Поскольку постараемся быстрее реализовать эти предложения, соответственно, депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс», — заявил Аксаков. Его слова передают РИА Новости. Отмечается, что с предложением о поправках в прогрессивном налогообложении президент РФ Владимир Путин выступил во время послания Федеральному собранию. Он подчеркнул, что нужно сокращать неравенство между людьми в стране и развивать регионы. Ранее глава России в ходе интервью с Дмитрием Киселевым поддержал идею прогрессивной налоговой системы. Он высказал уверенность в том, что общество положительно примет такое изменение. По словам Путина, в казну государства в первую очередь должны отдавать больше финансовых средств те, у кого высокие доходы.