Байдена информируют о теракте в «Крокусе»

Власти США отслеживают происходящее в Подмосковье
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
Президента США Джо Байдена информируют о событиях в Подмосковье. Об этом сообщил Белый дом.
«Байдена информируют о событиях в Подмосковье. Власти США отслеживают происходящее», — передает РИА Новости.
В подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по посетителям концертного зала. После выстрелов нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате в здании начался пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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