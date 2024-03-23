Байдена информируют о теракте в «Крокусе»

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Власти США отслеживают происходящее в Подмосковье Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Президента США Джо Байдена информируют о событиях в Подмосковье. Об этом сообщил Белый дом.

«Байдена информируют о событиях в Подмосковье. Власти США отслеживают происходящее», — передает РИА Новости.

В подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по посетителям концертного зала. После выстрелов нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате в здании начался пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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Президента США Джо Байдена информируют о событиях в Подмосковье. Об этом сообщил Белый дом. «Байдена информируют о событиях в Подмосковье. Власти США отслеживают происходящее», — передает РИА Новости. В подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по посетителям концертного зала. После выстрелов нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате в здании начался пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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