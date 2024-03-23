Байдена информируют о теракте в «Крокусе»

23 марта 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Власти США отслеживают происходящее в Подмосковье Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Президента США Джо Байдена информируют о событиях в Подмосковье. Об этом сообщил Белый дом. «Байдена информируют о событиях в Подмосковье. Власти США отслеживают происходящее», — передает РИА Новости. В подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по посетителям концертного зала. После выстрелов нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате в здании начался пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президента США Джо Байдена информируют о событиях в Подмосковье. Об этом сообщил Белый дом. «Байдена информируют о событиях в Подмосковье. Власти США отслеживают происходящее», — передает РИА Новости. В подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по посетителям концертного зала. После выстрелов нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате в здании начался пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.