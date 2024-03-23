Здание нефтяной компании в ОАЭ подсветили в цвета флага России

24 марта 2024 в 04:04 Размер текста - 17 +

В Абу-Даби подсветили здание в цвета флага РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Здание штаб-квартиры Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) было подсвечено в цвета российского флага, что стало знаком солидарности со стороны властей Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом информировало посольство России в ОАЭ в своем telegram-канале. «Признательны эмиратским друзьям за солидарность и поддержку в этот тяжелый для нашей страны момент», — заявили в дипломатическом представительстве в своем telegram-канале. Там отметили признательность «эмиратским друзьям». Многие страны поддержали РФ после теракта в «Крокусе». В частности, в пресс-службе Белого дома сообщили, что США считают кадры с места трагедии «ужасающими». Во Франции выразили поддержку семьям погибших и пострадавших, а также российскому народу. В Никарагуа 24 марта объявили днем траура в знак солидарности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Здание штаб-квартиры Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) было подсвечено в цвета российского флага, что стало знаком солидарности со стороны властей Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом информировало посольство России в ОАЭ в своем telegram-канале. «Признательны эмиратским друзьям за солидарность и поддержку в этот тяжелый для нашей страны момент», — заявили в дипломатическом представительстве в своем telegram-канале. Там отметили признательность «эмиратским друзьям». Многие страны поддержали РФ после теракта в «Крокусе». В частности, в пресс-службе Белого дома сообщили, что США считают кадры с места трагедии «ужасающими». Во Франции выразили поддержку семьям погибших и пострадавших, а также российскому народу. В Никарагуа 24 марта объявили днем траура в знак солидарности.