23 марта 2024

Здание нефтяной компании в ОАЭ подсветили в цвета флага России

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Российско-азербайджанские переговоры в Баку с участием премьер-министра России Михаила Мишустина. Баку, переговоры, российский флаг, кресло
В Абу-Даби подсветили здание в цвета флага РФ Фото:
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Здание штаб-квартиры Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) было подсвечено в цвета российского флага, что стало знаком солидарности со стороны властей Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом информировало посольство России в ОАЭ в своем telegram-канале.

«Признательны эмиратским друзьям за солидарность и поддержку в этот тяжелый для нашей страны момент», — заявили в дипломатическом представительстве в своем telegram-канале. Там отметили признательность «эмиратским друзьям».

Многие страны поддержали РФ после теракта в «Крокусе». В частности, в пресс-службе Белого дома сообщили, что США считают кадры с места трагедии «ужасающими». Во Франции выразили поддержку семьям погибших и пострадавших, а также российскому народу. В Никарагуа 24 марта объявили днем траура в знак солидарности.

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Здание штаб-квартиры Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) было подсвечено в цвета российского флага, что стало знаком солидарности со стороны властей Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом информировало посольство России в ОАЭ в своем telegram-канале. «Признательны эмиратским друзьям за солидарность и поддержку в этот тяжелый для нашей страны момент», — заявили в дипломатическом представительстве в своем telegram-канале. Там отметили признательность «эмиратским друзьям». Многие страны поддержали РФ после теракта в «Крокусе». В частности, в пресс-службе Белого дома сообщили, что США считают кадры с места трагедии «ужасающими». Во Франции выразили поддержку семьям погибших и пострадавших, а также российскому народу. В Никарагуа 24 марта объявили днем траура в знак солидарности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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