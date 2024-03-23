В Никарагуа 24 марта объявили днем траура из-за теракта в «Крокусе»

23 марта 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

Никарагуа объявила день траура 24 марта в знак солидарности с народом РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Власти Никарагуа объявили 24 марта днем траура по погибшим в «Крокус Сите Холле» в знак солидарности с народом России. Данный указ подписал президент страны Даниэль Ортегой. «Президент и правительство примирения и национального единства Республики Никарагуа постановили объявить национальный траур 24 марта 2024 года в знак солидарности, а также неприятия и осуждения страшного террористического акта, который унес жизни наших братьев из России», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Никарагуа. Документ подписал Ортега. В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье вечером 22 марта произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. Его площадь составила почти 13 тысяч квадратных метров. Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что, по последним данным, пострадало 140 человек. Число погибших достигло 133 человек. В связи с этим президент Владимир Путин объявил по всей стране 24 марта день траура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Никарагуа объявили 24 марта днем траура по погибшим в «Крокус Сите Холле» в знак солидарности с народом России. Данный указ подписал президент страны Даниэль Ортегой. «Президент и правительство примирения и национального единства Республики Никарагуа постановили объявить национальный траур 24 марта 2024 года в знак солидарности, а также неприятия и осуждения страшного террористического акта, который унес жизни наших братьев из России», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Никарагуа. Документ подписал Ортега. В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье вечером 22 марта произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. Его площадь составила почти 13 тысяч квадратных метров. Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что, по последним данным, пострадало 140 человек. Число погибших достигло 133 человек. В связи с этим президент Владимир Путин объявил по всей стране 24 марта день траура.