На концерте, посвященном жертвам теракта, зажгли фигуры журавлей

30 марта 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Во время благотворительного концерта, посвященного погибшим при теракте в «Крокусе», зажгли маленькие фигуры журавлей и пустили проекции фотографий жертв трагедии. Об этом сообщил корреспондент URA.Ru с места событий. На здании «Крокуса», возле которого проходил памятный концерт показывали фото погибших при теракте. Также граждане на мероприятии зажгли фигуры журавлей. Параллельно на сцене играл оркестр дирижера Валерия Гергиева. Многие зрители не могли сдержать слез.