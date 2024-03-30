На концерте, посвященном жертвам теракта, зажгли фигуры журавлей

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Концерт памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле»
Многие зрители не сдерживали слез во время концерта Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Во время благотворительного концерта, посвященного погибшим при теракте в «Крокусе», зажгли маленькие фигуры журавлей и пустили проекции фотографий жертв трагедии. Об этом сообщил корреспондент URA.Ru с места событий.

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На здании «Крокуса», возле которого проходил памятный концерт показывали фото погибших при теракте. Также граждане на мероприятии зажгли фигуры журавлей.

Параллельно на сцене играл оркестр дирижера Валерия Гергиева. Многие зрители не могли сдержать слез.

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Во время благотворительного концерта, посвященного погибшим при теракте в «Крокусе», зажгли маленькие фигуры журавлей и пустили проекции фотографий жертв трагедии. Об этом сообщил корреспондент URA.Ru с места событий. На здании «Крокуса», возле которого проходил памятный концерт показывали фото погибших при теракте. Также граждане на мероприятии зажгли фигуры журавлей. Параллельно на сцене играл оркестр дирижера Валерия Гергиева. Многие зрители не могли сдержать слез.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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