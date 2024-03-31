Сколько заработали в 2023 году компании Киркорова, Гагариной и Седоковой

KP.RU: компания Киркорова заработала рекордную прибыль в 2023 году
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Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
Компания Филиппа Киркорова достигла рекордной выручки в 2023 году Фото:

Российские артисты Филипп Киркоров и Полина Гагарина в 2023 году побили рекорд по прибыли своих фирм. Доходы певицы Анны Седоковой, наоборот, уменьшились.

«Фирма ООО „Филипп Киркоров Продакшн“ <…> закончила год с рекордом по чистой прибыли за последние 10 лет», — сообщает KP.RU. Отмечается, что чистая прибыль компании Киркорова составила 158,8 миллиона рублей.

По данным издания, в прошлом году выручка фирмы ООО «Полина Гагарина» достигла 214,9 миллиона рублей, а чистая прибыль — 41,9 миллиона. При этом выручка фирмы Анны Седоковой ООО «Ла Стори» уменьшилась на 62%. Так, доход компании составил 6,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 527 тысяч.

Ранее суд в Москве взыскал с Киркорова задолженность по налогам и сборам в размере почти 8 млн рублей. Согласно данным суда, задолженность певца за 2022 год по налогам и сборам составила 7 972 985 рублей. Уточняется, что король поп-музыки не заплатил налоги в российскую казну, чем и проштрафился перед ФНС.

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Российские артисты Филипп Киркоров и Полина Гагарина в 2023 году побили рекорд по прибыли своих фирм. Доходы певицы Анны Седоковой, наоборот, уменьшились. «Фирма ООО „Филипп Киркоров Продакшн“ <…> закончила год с рекордом по чистой прибыли за последние 10 лет», — сообщает KP.RU. Отмечается, что чистая прибыль компании Киркорова составила 158,8 миллиона рублей. По данным издания, в прошлом году выручка фирмы ООО «Полина Гагарина» достигла 214,9 миллиона рублей, а чистая прибыль — 41,9 миллиона. При этом выручка фирмы Анны Седоковой ООО «Ла Стори» уменьшилась на 62%. Так, доход компании составил 6,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 527 тысяч. Ранее суд в Москве взыскал с Киркорова задолженность по налогам и сборам в размере почти 8 млн рублей. Согласно данным суда, задолженность певца за 2022 год по налогам и сборам составила 7 972 985 рублей. Уточняется, что король поп-музыки не заплатил налоги в российскую казну, чем и проштрафился перед ФНС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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