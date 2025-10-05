В России оценили вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предположил, что вероятность согласия США с предложением главы российского государства Владимира Путина по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) "довольно высока". Особенно это заметно на фоне последних заявлений главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом Дмитриев написал в соцсетях.
"Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока", — написал Дмитриев. Его сообщение опубликовано в его личном telegram-канале. Таким образом глава РФПИ прокомментировал недавнее заявление президента США о
Ранее американский лидер назвал предложение президента РФ по ДСНВ "очень хорошей идеей". В конце сентября Путин заявил, что Россия готова соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений еще в течение года после истечения срока его действия.
