Сладков: бойцы ВС РФ в Африке могут отправиться в зону СВО

06 апреля 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Александр Сладков предполагает, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», ранее размещенные в Африке, могут отправиться в зону СВО в составе «Ахмата» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский военкор Александр Сладков предположил, что так называемый «Африканский корпус» при Минобороны РФ, который в настоящий момент состоит из бывших членов ЧВК «Вагнер», может отправиться в зону спецоперации на Украине. Они туда могут поехать в составе чеченского батальона «Ахмат». «Африканский корпус МО РФ может перестать быть африканским, а превратиться в активный боевой корпус действующий в зоне СВО», — написал Александр Сладков в своем telegram-канале. Он также предположил, что военных из корпуса легализуют, соединив с сотрудниками Росгвардии и бойцами «Ахмата». Такие прогнозы он делает на фоне того, что часть бывших членов ЧВК «Вагнер» уже входят либо в состав российской армии, либо в «Ахмат», либо в Росгвардию. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обозначил, что в спецназ «Ахмата» вступят 3000 бывших бойцов ЧВК «Вагнер». В их числе — командир «Вагнера» с позывным «Ратибор». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский военкор Александр Сладков предположил, что так называемый «Африканский корпус» при Минобороны РФ, который в настоящий момент состоит из бывших членов ЧВК «Вагнер», может отправиться в зону спецоперации на Украине. Они туда могут поехать в составе чеченского батальона «Ахмат». «Африканский корпус МО РФ может перестать быть африканским, а превратиться в активный боевой корпус действующий в зоне СВО», — написал Александр Сладков в своем telegram-канале. Он также предположил, что военных из корпуса легализуют, соединив с сотрудниками Росгвардии и бойцами «Ахмата». Такие прогнозы он делает на фоне того, что часть бывших членов ЧВК «Вагнер» уже входят либо в состав российской армии, либо в «Ахмат», либо в Росгвардию. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обозначил, что в спецназ «Ахмата» вступят 3000 бывших бойцов ЧВК «Вагнер». В их числе — командир «Вагнера» с позывным «Ратибор».