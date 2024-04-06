Сладков: бойцы ВС РФ в Африке могут отправиться в зону СВО

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Форум ветеранов СВО "Вместе победим 2024". Москва, сладков александр
Александр Сладков предполагает, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», ранее размещенные в Африке, могут отправиться в зону СВО в составе «Ахмата» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский военкор Александр Сладков предположил, что так называемый «Африканский корпус» при Минобороны РФ, который в настоящий момент состоит из бывших членов ЧВК «Вагнер», может отправиться в зону спецоперации на Украине. Они туда могут поехать в составе чеченского батальона «Ахмат».

«Африканский корпус МО РФ может перестать быть африканским, а превратиться в активный боевой корпус действующий в зоне СВО», — написал Александр Сладков в своем telegram-канале. Он также предположил, что военных из корпуса легализуют, соединив с сотрудниками Росгвардии и бойцами «Ахмата». Такие прогнозы он делает на фоне того, что часть бывших членов ЧВК «Вагнер» уже входят либо в состав российской армии, либо в «Ахмат», либо в Росгвардию.

URA.RU подало запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обозначил, что в спецназ «Ахмата» вступят 3000 бывших бойцов ЧВК «Вагнер». В их числе — командир «Вагнера» с позывным «Ратибор».

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Российский военкор Александр Сладков предположил, что так называемый «Африканский корпус» при Минобороны РФ, который в настоящий момент состоит из бывших членов ЧВК «Вагнер», может отправиться в зону спецоперации на Украине. Они туда могут поехать в составе чеченского батальона «Ахмат». «Африканский корпус МО РФ может перестать быть африканским, а превратиться в активный боевой корпус действующий в зоне СВО», — написал Александр Сладков в своем telegram-канале. Он также предположил, что военных из корпуса легализуют, соединив с сотрудниками Росгвардии и бойцами «Ахмата». Такие прогнозы он делает на фоне того, что часть бывших членов ЧВК «Вагнер» уже входят либо в состав российской армии, либо в «Ахмат», либо в Росгвардию. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обозначил, что в спецназ «Ахмата» вступят 3000 бывших бойцов ЧВК «Вагнер». В их числе — командир «Вагнера» с позывным «Ратибор».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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