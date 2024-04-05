Кадыров: в спецназ «Ахмата» вступят три тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер»

06 апреля 2024 в 01:36 Размер текста - 17 +

Один командир ЧВК «Вагнер» с позывным «Ратибор» вступит в «Ахмат», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В спецназ «Ахмата» вступят три тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер. Об этом сообщил глава Чечни Ромзан Кадыров. «Один из командиров „Вагнера“ с позывным „Ратибор“ вступит в легендарный спецназ „АХМАТ“. Вместе с ним в спецназ вступят три тысячи бывших бойцов ЧВК „Вагнер“» — написал Кадыров в своем telegram-канале. ВСУ боятся вступать в контактные бои с «Ахматом». Из-за этого ВС России удалось существенно продвинуться вглубь страны на Запорожском направлении, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В спецназ «Ахмата» вступят три тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер. Об этом сообщил глава Чечни Ромзан Кадыров. «Один из командиров „Вагнера“ с позывным „Ратибор“ вступит в легендарный спецназ „АХМАТ“. Вместе с ним в спецназ вступят три тысячи бывших бойцов ЧВК „Вагнер“» — написал Кадыров в своем telegram-канале. ВСУ боятся вступать в контактные бои с «Ахматом». Из-за этого ВС России удалось существенно продвинуться вглубь страны на Запорожском направлении, передает «Царьград».