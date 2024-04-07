Российские десантники расширяют плацдарм в Часовом Яру: карта СВО на 7 апреля

РВ:В С РФ расширяют плацдарм в Часовом Яру

07 апреля 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что российские солдаты уничтожили замаскированные позиции ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия на окраине Часова Яра наносит поражение ВСУ. Об этом заявили «Военкоры Русской Весны». Карта СВО и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Обстановка у Часова Яра, артемовское направление Российские военкоры сообщили, что штурмовые подразделения ВС РФ громят украинскую армию на окраине Часова Яра. По их словам, ВСУ несут большие потери, предпринимая попытки контратак. «Бойцы 331 полка ВДВ отразили множество контратак врага, раз за разом нанося ему поражение», — заявили военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Они отметили, что бои идут и на флангах — в районе Богдановки, в Лиственном лесу и в районе Ивановского. Взрывы на территории Украины В силах обороны юга ВСУ заявили, что после ночных взрывов начался пожар в Одессе. «Повреждены административное и техническое здания», — передает telegram-канал ВСУ. Позднее в эфире телеканала «Рада» начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что после взрывов в Одесской области была повреждена припортовая инфраструктура. Однако нет информации, о каких именно объектах идет речь. По информации telegram-канала военкора Семена Пегова Wargonzo, в Одесской области был поражен цементный завод, который использовался в качестве хранения для оружия. «Также выведена из строя нефтегавань, которая судя по масштабу зарева на береговой линии, активно использовалась для переработки горючего», — говорится в сообщении. Wargonzo отметил, что взрывы также прозвучали в Харькове и Днепропетровской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ уничтожили иностранную систему ПВО в Харькове. Авдеевское направление Российские солдаты помогли раненым бойцам из соседнего подразделения, которым нужна была эвакуация. Их обнаружили у села Тоненькое, передает telegram-канал «Архангел спецназ Z». По информации канала, у одного бойца были зафиксированы осколочные ранения в голову и область сердца. Российские военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщили, что ВС РФ за два дня ликвидировали американскую технику. «У Уманского уральский ударный взвод БпЛА за два дня уничтожил два танка, MRAP International MaxxPro и БМП Bradley», — говорится в сообщении. Купянское направление В Минобороны сообщили, что российские солдаты уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на купянском направлении. «От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Херсонское направление По информации военкора Евгения Лисицына , ситуация остается без значительных изменений. ВС РФ поразили лодку ВСУ на Днепре и ликвидировали командира взвода БПЛА. Запорожское направление Военные действия идут к северо-западу от Вербового, где российская армия расширяет зону контроля, и в центре Работино, передает Лисицын. По его данным, ВКС РФ активно использует авиабомбы против украинских позиций, в том числе под Ореховом. Южно-Донецкое направление Российские военные стремятся вытеснить украинскую армию с позиций западнее Старомайорского. Об этом сообщил Евгений Лисицын. Донецкое направление По данным военкора, ВС РФ ведут активные наступательные действия южнее и севернее Новомихайловки, в самом селе проходят тяжелые бои. Тактические подвижки наблюдаются в Георгиевке и Победе. ВКС РФ активно действует в Красногоровке и Невельском. Краснолиманское направление У ВС РФ есть продвижение у окраин села Терны. Об этом заявил военкор Лисицын. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия на окраине Часова Яра наносит поражение ВСУ. Об этом заявили «Военкоры Русской Весны». Карта СВО и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Российские военкоры сообщили, что штурмовые подразделения ВС РФ громят украинскую армию на окраине Часова Яра. По их словам, ВСУ несут большие потери, предпринимая попытки контратак. «Бойцы 331 полка ВДВ отразили множество контратак врага, раз за разом нанося ему поражение», — заявили военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Они отметили, что бои идут и на флангах — в районе Богдановки, в Лиственном лесу и в районе Ивановского. В силах обороны юга ВСУ заявили, что после ночных взрывов начался пожар в Одессе. «Повреждены административное и техническое здания», — передает telegram-канал ВСУ. Позднее в эфире телеканала «Рада» начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что после взрывов в Одесской области была повреждена припортовая инфраструктура. Однако нет информации, о каких именно объектах идет речь. По информации telegram-канала военкора Семена Пегова Wargonzo, в Одесской области был поражен цементный завод, который использовался в качестве хранения для оружия. «Также выведена из строя нефтегавань, которая судя по масштабу зарева на береговой линии, активно использовалась для переработки горючего», — говорится в сообщении. Wargonzo отметил, что взрывы также прозвучали в Харькове и Днепропетровской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ уничтожили иностранную систему ПВО в Харькове. Российские солдаты помогли раненым бойцам из соседнего подразделения, которым нужна была эвакуация. Их обнаружили у села Тоненькое, передает telegram-канал «Архангел спецназ Z». По информации канала, у одного бойца были зафиксированы осколочные ранения в голову и область сердца. Российские военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщили, что ВС РФ за два дня ликвидировали американскую технику. «У Уманского уральский ударный взвод БпЛА за два дня уничтожил два танка, MRAP International MaxxPro и БМП Bradley», — говорится в сообщении. В Минобороны сообщили, что российские солдаты уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на купянском направлении. «От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. По информации военкора Евгения Лисицына, ситуация остается без значительных изменений. ВС РФ поразили лодку ВСУ на Днепре и ликвидировали командира взвода БПЛА. Военные действия идут к северо-западу от Вербового, где российская армия расширяет зону контроля, и в центре Работино, передает Лисицын. По его данным, ВКС РФ активно использует авиабомбы против украинских позиций, в том числе под Ореховом. Российские военные стремятся вытеснить украинскую армию с позиций западнее Старомайорского. Об этом сообщил Евгений Лисицын. По данным военкора, ВС РФ ведут активные наступательные действия южнее и севернее Новомихайловки, в самом селе проходят тяжелые бои. Тактические подвижки наблюдаются в Георгиевке и Победе. ВКС РФ активно действует в Красногоровке и Невельском. У ВС РФ есть продвижение у окраин села Терны. Об этом заявил военкор Лисицын.