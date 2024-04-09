Baza: в Саратове ночью попытались сжечь «Музей истории СВО»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, трофейное оружие, военный трофей
Экспонаты музея не пострадали, согласно предварительным данным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Неизвестный в Саратове ночью пытался поджечь «Музей истории специальной военной операции». Возгорание было оперативно потушено. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Ночью 9-го апреля неизвестный камнем разбил окно „Музея истории специальной военной операции“ и кинул в него бутылку с зажигательной смесью. Возгорание потушила дежурная сотрудница охраны», — говорится в публикации.

Сотрудница охраны после произошедшего позвонила в полицию. Те нашли канистру в пять литров и три бутылки с зажигательной смесью.

Пострадали ли экспонаты, пока неизвестно. Пламя повредило только шторы и окна, согласно предварительным данным.

Ранее такой же инцидент произошел в декабре 2023 года. Тогда был задержан 21-летний житель Автозаводского района Тольятти. Следствие выяснило, что мужчина пошел на такой шаг под давлением мошенников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Неизвестный в Саратове ночью пытался поджечь «Музей истории специальной военной операции». Возгорание было оперативно потушено. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Ночью 9-го апреля неизвестный камнем разбил окно „Музея истории специальной военной операции“ и кинул в него бутылку с зажигательной смесью. Возгорание потушила дежурная сотрудница охраны», — говорится в публикации. Сотрудница охраны после произошедшего позвонила в полицию. Те нашли канистру в пять литров и три бутылки с зажигательной смесью. Пострадали ли экспонаты, пока неизвестно. Пламя повредило только шторы и окна, согласно предварительным данным. Ранее такой же инцидент произошел в декабре 2023 года. Тогда был задержан 21-летний житель Автозаводского района Тольятти. Следствие выяснило, что мужчина пошел на такой шаг под давлением мошенников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...