Происшествия Криминал Baza: в Саратове ночью попытались сжечь «Музей истории СВО» 09 апреля 2024 в 12:03 Размер текста - 17 + Экспонаты музея не пострадали, согласно предварительным данным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Неизвестный в Саратове ночью пытался поджечь «Музей истории специальной военной операции». Возгорание было оперативно потушено. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Ночью 9-го апреля неизвестный камнем разбил окно „Музея истории специальной военной операции“ и кинул в него бутылку с зажигательной смесью. Возгорание потушила дежурная сотрудница охраны», — говорится в публикации. Сотрудница охраны после произошедшего позвонила в полицию. Те нашли канистру в пять литров и три бутылки с зажигательной смесью. Пострадали ли экспонаты, пока неизвестно. Пламя повредило только шторы и окна, согласно предварительным данным. Ранее такой же инцидент произошел в декабре 2023 года. Тогда был задержан 21-летний житель Автозаводского района Тольятти. Следствие выяснило, что мужчина пошел на такой шаг под давлением мошенников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Неизвестный в Саратове ночью пытался поджечь «Музей истории специальной военной операции». Возгорание было оперативно потушено. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Ночью 9-го апреля неизвестный камнем разбил окно „Музея истории специальной военной операции“ и кинул в него бутылку с зажигательной смесью. Возгорание потушила дежурная сотрудница охраны», — говорится в публикации. Сотрудница охраны после произошедшего позвонила в полицию. Те нашли канистру в пять литров и три бутылки с зажигательной смесью. Пострадали ли экспонаты, пока неизвестно. Пламя повредило только шторы и окна, согласно предварительным данным. Ранее такой же инцидент произошел в декабре 2023 года. Тогда был задержан 21-летний житель Автозаводского района Тольятти. Следствие выяснило, что мужчина пошел на такой шаг под давлением мошенников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям