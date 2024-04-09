Baza: в Саратове ночью попытались сжечь «Музей истории СВО»

Неизвестный в Саратове ночью пытался поджечь «Музей истории специальной военной операции». Возгорание было оперативно потушено. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Ночью 9-го апреля неизвестный камнем разбил окно „Музея истории специальной военной операции“ и кинул в него бутылку с зажигательной смесью. Возгорание потушила дежурная сотрудница охраны», — говорится в публикации.
Сотрудница охраны после произошедшего позвонила в полицию. Те нашли канистру в пять литров и три бутылки с зажигательной смесью.
Пострадали ли экспонаты, пока неизвестно. Пламя повредило только шторы и окна, согласно предварительным данным.
Ранее такой же инцидент произошел в декабре 2023 года. Тогда был задержан 21-летний житель Автозаводского района Тольятти. Следствие выяснило, что мужчина пошел на такой шаг под давлением мошенников.
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