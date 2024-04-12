Guardian: Трамп считал, что Украина должна быть частью России

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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Трамп не могу смириться с тем, что Украина — не часть России, пишет газета Фото:

Экс-президент США Дональд Трамп во время пребывания на своем посту считал, что Украина должна стать частью России. Он не мог смириться с мыслью, что на самом деле все обстоит иначе. Об этом сообщила бывший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл.

«Трамп ясно дал понять, что он думал, что Украина и особенно Крым должны быть частью России», — передает Guardian слова Хилл. Она добавила, что экс-президент Штатов не мог смириться с тем, что Украина является независимой страной.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп хочет координировать мирные переговоры России и Украины в случае своего переизбрания в 2024 году. Отмечается, что бывший глава Штатов хочет обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому на следующий день после избрания, передает телеканал 360.

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Экс-президент США Дональд Трамп во время пребывания на своем посту считал, что Украина должна стать частью России. Он не мог смириться с мыслью, что на самом деле все обстоит иначе. Об этом сообщила бывший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл. «Трамп ясно дал понять, что он думал, что Украина и особенно Крым должны быть частью России», — передает Guardian слова Хилл. Она добавила, что экс-президент Штатов не мог смириться с тем, что Украина является независимой страной. Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп хочет координировать мирные переговоры России и Украины в случае своего переизбрания в 2024 году. Отмечается, что бывший глава Штатов хочет обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому на следующий день после избрания, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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