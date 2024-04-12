Guardian: Трамп считал, что Украина должна быть частью России

12 апреля 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

Трамп не могу смириться с тем, что Украина — не часть России, пишет газета Фото: Official White House / Shealah Craighead Экс-президент США Дональд Трамп во время пребывания на своем посту считал, что Украина должна стать частью России. Он не мог смириться с мыслью, что на самом деле все обстоит иначе. Об этом сообщила бывший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл. «Трамп ясно дал понять, что он думал, что Украина и особенно Крым должны быть частью России», — передает Guardian слова Хилл. Она добавила, что экс-президент Штатов не мог смириться с тем, что Украина является независимой страной. Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп хочет координировать мирные переговоры России и Украины в случае своего переизбрания в 2024 году. Отмечается, что бывший глава Штатов хочет обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому на следующий день после избрания, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президент США Дональд Трамп во время пребывания на своем посту считал, что Украина должна стать частью России. Он не мог смириться с мыслью, что на самом деле все обстоит иначе. Об этом сообщила бывший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл. «Трамп ясно дал понять, что он думал, что Украина и особенно Крым должны быть частью России», — передает Guardian слова Хилл. Она добавила, что экс-президент Штатов не мог смириться с тем, что Украина является независимой страной. Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп хочет координировать мирные переговоры России и Украины в случае своего переизбрания в 2024 году. Отмечается, что бывший глава Штатов хочет обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому на следующий день после избрания, передает телеканал 360.