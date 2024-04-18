Власти расширили список жизненно важных препаратов

Правительство РФ включило противовирусные лекарства в список важных
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Лекарства, направленные на борьбу с вирусами и бактериями включены в список ЖНВЛП Фото:

Правительство РФ расширило список жизненно важных препаратов. Цены на такие лекарства регулируются государством. Список пополнился антибиотиком «цефепим+сульбактам», противовирусным средством «ламивудин+фосфазид» и веществом «тирозил-D-аланил». Об этом кабмин сообщил в своем telegram-канале.

«Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями. В него вошли три комбинированных препарата: цефепим+сульбактам; ламивудин+фосфазид и тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат», — подчеркнули в правительстве. Отмечается, что данные лекарственные препараты направлены на борьбу с вирусными и бактериальными заболеваниями.

Кроме того, в список жизненно важны препаратов включены лекарства, направленных на лечение склероза. Всего в соответствующем перечне более 800 медикаментов.

В Госдуме ранее напомнили, кто имеет право на получение бесплатных лекарств. В число таких граждан входят льготные категории, а также отдельно те, кто недавно перенес инсульт или инфаркт.

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Правительство РФ расширило список жизненно важных препаратов. Цены на такие лекарства регулируются государством. Список пополнился антибиотиком «цефепим+сульбактам», противовирусным средством «ламивудин+фосфазид» и веществом «тирозил-D-аланил». Об этом кабмин сообщил в своем telegram-канале. «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями. В него вошли три комбинированных препарата: цефепим+сульбактам; ламивудин+фосфазид и тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат», — подчеркнули в правительстве. Отмечается, что данные лекарственные препараты направлены на борьбу с вирусными и бактериальными заболеваниями. Кроме того, в список жизненно важны препаратов включены лекарства, направленных на лечение склероза. Всего в соответствующем перечне более 800 медикаментов. В Госдуме ранее напомнили, кто имеет право на получение бесплатных лекарств. В число таких граждан входят льготные категории, а также отдельно те, кто недавно перенес инсульт или инфаркт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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