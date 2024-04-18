Власти расширили список жизненно важных препаратов

Правительство РФ включило противовирусные лекарства в список важных

18 апреля 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Лекарства, направленные на борьбу с вирусами и бактериями включены в список ЖНВЛП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство РФ расширило список жизненно важных препаратов. Цены на такие лекарства регулируются государством. Список пополнился антибиотиком «цефепим+сульбактам», противовирусным средством «ламивудин+фосфазид» и веществом «тирозил-D-аланил». Об этом кабмин сообщил в своем telegram-канале. «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями. В него вошли три комбинированных препарата: цефепим+сульбактам; ламивудин+фосфазид и тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат», — подчеркнули в правительстве. Отмечается, что данные лекарственные препараты направлены на борьбу с вирусными и бактериальными заболеваниями. Кроме того, в список жизненно важны препаратов включены лекарства, направленных на лечение склероза. Всего в соответствующем перечне более 800 медикаментов. В Госдуме ранее напомнили, кто имеет право на получение бесплатных лекарств. В число таких граждан входят льготные категории, а также отдельно те, кто недавно перенес инсульт или инфаркт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ расширило список жизненно важных препаратов. Цены на такие лекарства регулируются государством. Список пополнился антибиотиком «цефепим+сульбактам», противовирусным средством «ламивудин+фосфазид» и веществом «тирозил-D-аланил». Об этом кабмин сообщил в своем telegram-канале. «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями. В него вошли три комбинированных препарата: цефепим+сульбактам; ламивудин+фосфазид и тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат», — подчеркнули в правительстве. Отмечается, что данные лекарственные препараты направлены на борьбу с вирусными и бактериальными заболеваниями. Кроме того, в список жизненно важны препаратов включены лекарства, направленных на лечение склероза. Всего в соответствующем перечне более 800 медикаментов. В Госдуме ранее напомнили, кто имеет право на получение бесплатных лекарств. В число таких граждан входят льготные категории, а также отдельно те, кто недавно перенес инсульт или инфаркт.