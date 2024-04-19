В Париже задержали мужчину, который проник со взрывчаткой в консульство Ирана

Мужчину допрашивают сотрудники BRI
Парижская полиция арестовала мужчину, который проник в здание консульства Ирана и угрожал совершить взрыв. Об этом сообщили на телеканале BFMTV, ссылаясь на правоохранителей.
«Нарушителя допрашивают сотрудники BRI Cпецбригады розыска и быстрого реагирования» — сообщили на телеканале BFMTV. Слова передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что неизвестный закрылся в здании иранского консульства в Париже и угрожает самоподрывом, передает RT. В консульстве находились сотрудники дипмиссии.
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