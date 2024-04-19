В Париже задержали мужчину, который проник со взрывчаткой в консульство Ирана

19 апреля 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Мужчину допрашивают сотрудники BRI Фото: Алена Полозова © URA.RU Парижская полиция арестовала мужчину, который проник в здание консульства Ирана и угрожал совершить взрыв. Об этом сообщили на телеканале BFMTV, ссылаясь на правоохранителей. «Нарушителя допрашивают сотрудники BRI Cпецбригады розыска и быстрого реагирования» — сообщили на телеканале BFMTV. Слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что неизвестный закрылся в здании иранского консульства в Париже и угрожает самоподрывом, передает RT. В консульстве находились сотрудники дипмиссии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Парижская полиция арестовала мужчину, который проник в здание консульства Ирана и угрожал совершить взрыв. Об этом сообщили на телеканале BFMTV, ссылаясь на правоохранителей. «Нарушителя допрашивают сотрудники BRI Cпецбригады розыска и быстрого реагирования» — сообщили на телеканале BFMTV. Слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что неизвестный закрылся в здании иранского консульства в Париже и угрожает самоподрывом, передает RT. В консульстве находились сотрудники дипмиссии.