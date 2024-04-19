В Париже задержали мужчину, который проник со взрывчаткой в консульство Ирана

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Париж, париж, франция, триумфальная арка
Мужчину допрашивают сотрудники BRI Фото:

Парижская полиция арестовала мужчину, который проник в здание консульства Ирана и угрожал совершить взрыв. Об этом сообщили на телеканале BFMTV, ссылаясь на правоохранителей.

«Нарушителя допрашивают сотрудники BRI Cпецбригады розыска и быстрого реагирования» — сообщили на телеканале BFMTV. Слова передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что неизвестный закрылся в здании иранского консульства в Париже и угрожает самоподрывом, передает RT. В консульстве находились сотрудники дипмиссии.

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Парижская полиция арестовала мужчину, который проник в здание консульства Ирана и угрожал совершить взрыв. Об этом сообщили на телеканале BFMTV, ссылаясь на правоохранителей. «Нарушителя допрашивают сотрудники BRI Cпецбригады розыска и быстрого реагирования» — сообщили на телеканале BFMTV. Слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что неизвестный закрылся в здании иранского консульства в Париже и угрожает самоподрывом, передает RT. В консульстве находились сотрудники дипмиссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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