Захарова нашла большую аферу США в «формуле Зеленского»

Захарова: США отвлекает внимание от нового транша Украине «формулой Зеленского»

22 апреля 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Захарова отметила, что США нужна «формула Зеленского», чтобы спонсировать терроризм на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США поддерживает дискуссию в мире вокруг «формулы Зеленского», чтобы отвлечь внимание от нового спонсирования террористической деятельности киевского режима. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Эти разговоры со стороны Соединенных Штатов, их политологов, со стороны тех, кого они рекрутировали на международной площадке в поддержку так называемой „формулы Зеленского“, — все это призвано было отвлечь внимание от очередного транша на поддержку террористической деятельности вот этих преступников на Банковой», — заявила Захарова. Трансляцию ее выступления вел телеканал «Россия 24». Ранее Владимир Зеленский озвучил свою «формулу мира» на саммите G20. Она состоит из пяти пунктов, одним из которого является вывод российских войск из зоны СВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что формула говорит о нежелании Киева вести переговоры с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зелинского — пустышка, а также назвал ее «приглашением к геноциду в Донбассе». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США поддерживает дискуссию в мире вокруг «формулы Зеленского», чтобы отвлечь внимание от нового спонсирования террористической деятельности киевского режима. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Эти разговоры со стороны Соединенных Штатов, их политологов, со стороны тех, кого они рекрутировали на международной площадке в поддержку так называемой „формулы Зеленского“, — все это призвано было отвлечь внимание от очередного транша на поддержку террористической деятельности вот этих преступников на Банковой», — заявила Захарова. Трансляцию ее выступления вел телеканал «Россия 24». Ранее Владимир Зеленский озвучил свою «формулу мира» на саммите G20. Она состоит из пяти пунктов, одним из которого является вывод российских войск из зоны СВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что формула говорит о нежелании Киева вести переговоры с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зелинского — пустышка, а также назвал ее «приглашением к геноциду в Донбассе».