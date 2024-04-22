Предъявили обвинения шестерым фигурантам дела об убийстве москвича из-за парковки

Прокуратура предъявила обвинения фигурантам дела об убийстве москвича

22 апреля 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Прокуратура сообщила, что фигурантам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц Фото: Денис Моргунов © URA.RU Московская прокуратура поддержит ходатайства об избрании всем шестерым задержанным фигурантам уголовного дела об убийстве мужчины на ул. Краснодарская меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщило столичное ведомство. Новость по теме Мигрант зарезал москвича из-за парковки и сбежал: что известно об убийстве «Представитель прокуратуры г. Москвы в судебном заседании поддержит ходатайства об избрании всем шестерым задержанным фигурантам уголовного дела об убийстве мужчины», — сообщила прокуратура в своем telegram-канале. Фигурантам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, а также в пособничестве в данном преступлении. В Москве 18 апреля произошло убийство, вызванное конфликтом из-за неправильной парковки. 21-летний гражданин Азербайджана вызвал недовольство местного жителя, паркуя свой автомобиль на тротуаре. Спор между мужчинами перерос в физическую драку, в результате которой подозреваемый напал на местного жителя, нанеся ему удары и ранив ножом в живот. Инцидент был зафиксирован на видео. Пострадавший скончался от полученных травм в больнице, в то время как нападавший пытался скрыться с места преступления. По данным столичного управления Следственного комитета РФ, подозреваемого в убийстве и двух его соучастников задержали в Ростовской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московская прокуратура поддержит ходатайства об избрании всем шестерым задержанным фигурантам уголовного дела об убийстве мужчины на ул. Краснодарская меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщило столичное ведомство. «Представитель прокуратуры г. Москвы в судебном заседании поддержит ходатайства об избрании всем шестерым задержанным фигурантам уголовного дела об убийстве мужчины», — сообщила прокуратура в своем telegram-канале. Фигурантам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, а также в пособничестве в данном преступлении. В Москве 18 апреля произошло убийство, вызванное конфликтом из-за неправильной парковки. 21-летний гражданин Азербайджана вызвал недовольство местного жителя, паркуя свой автомобиль на тротуаре. Спор между мужчинами перерос в физическую драку, в результате которой подозреваемый напал на местного жителя, нанеся ему удары и ранив ножом в живот. Инцидент был зафиксирован на видео. Пострадавший скончался от полученных травм в больнице, в то время как нападавший пытался скрыться с места преступления. По данным столичного управления Следственного комитета РФ, подозреваемого в убийстве и двух его соучастников задержали в Ростовской области.