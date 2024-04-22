Предъявили обвинения шестерым фигурантам дела об убийстве москвича из-за парковки

Прокуратура предъявила обвинения фигурантам дела об убийстве москвича
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Прокуратура сообщила, что фигурантам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц Фото:

Московская прокуратура поддержит ходатайства об избрании всем шестерым задержанным фигурантам уголовного дела об убийстве мужчины на ул. Краснодарская меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщило столичное ведомство.

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«Представитель прокуратуры г. Москвы в судебном заседании поддержит ходатайства об избрании всем шестерым задержанным фигурантам уголовного дела об убийстве мужчины», — сообщила прокуратура в своем telegram-канале. Фигурантам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, а также в пособничестве в данном преступлении.

В Москве 18 апреля произошло убийство, вызванное конфликтом из-за неправильной парковки. 21-летний гражданин Азербайджана вызвал недовольство местного жителя, паркуя свой автомобиль на тротуаре. Спор между мужчинами перерос в физическую драку, в результате которой подозреваемый напал на местного жителя, нанеся ему удары и ранив ножом в живот. Инцидент был зафиксирован на видео. Пострадавший скончался от полученных травм в больнице, в то время как нападавший пытался скрыться с места преступления. По данным столичного управления Следственного комитета РФ, подозреваемого в убийстве и двух его соучастников задержали в Ростовской области.

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Московская прокуратура поддержит ходатайства об избрании всем шестерым задержанным фигурантам уголовного дела об убийстве мужчины на ул. Краснодарская меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщило столичное ведомство. «Представитель прокуратуры г. Москвы в судебном заседании поддержит ходатайства об избрании всем шестерым задержанным фигурантам уголовного дела об убийстве мужчины», — сообщила прокуратура в своем telegram-канале. Фигурантам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, а также в пособничестве в данном преступлении. В Москве 18 апреля произошло убийство, вызванное конфликтом из-за неправильной парковки. 21-летний гражданин Азербайджана вызвал недовольство местного жителя, паркуя свой автомобиль на тротуаре. Спор между мужчинами перерос в физическую драку, в результате которой подозреваемый напал на местного жителя, нанеся ему удары и ранив ножом в живот. Инцидент был зафиксирован на видео. Пострадавший скончался от полученных травм в больнице, в то время как нападавший пытался скрыться с места преступления. По данным столичного управления Следственного комитета РФ, подозреваемого в убийстве и двух его соучастников задержали в Ростовской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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