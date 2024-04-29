В Большом Кремлевском дворце началась подготовка к инаугурации президента. Видео

29 апреля 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Инаугурация Путина пройдет в Большом Кремлевском дворце Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Подготовка к инаугурации президента РФ Владимира Путина проходит в Большом Кремлевском дворце. Само мероприятие пройдет 7 мая, сообщил корреспондент Виктор Синеок, показывая кадры с места. «Все то время, пока президент поднимается по главной лестнице Большого Кремлевского дворца, военнослужащие президентского полка держат равнение и провожают его поворотом головы», — передает корреспондент «Известий» Синеок происходящее во время подготовки к инаугурации. Он добавил, что военные полка держат равнение три минуты, это требует особых навыков. Также корреспондент отметил, что президентский штандарт и государственный флаг страны во время церемонии несут рядовые солдаты. Вес древка с полотнищем составляет порядка семи килограмм, передает Пятый канал. В марте 2024 года прошли выборы президента России, победу на них одержал Владимир Путин. Его инаугурация Путина пройдет 7 мая. Глава Татарстана Рустам Минниханов назвал это большим политическим событием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подготовка к инаугурации президента РФ Владимира Путина проходит в Большом Кремлевском дворце. Само мероприятие пройдет 7 мая, сообщил корреспондент Виктор Синеок, показывая кадры с места. «Все то время, пока президент поднимается по главной лестнице Большого Кремлевского дворца, военнослужащие президентского полка держат равнение и провожают его поворотом головы», — передает корреспондент «Известий» Синеок происходящее во время подготовки к инаугурации. Он добавил, что военные полка держат равнение три минуты, это требует особых навыков. Также корреспондент отметил, что президентский штандарт и государственный флаг страны во время церемонии несут рядовые солдаты. Вес древка с полотнищем составляет порядка семи килограмм, передает Пятый канал. В марте 2024 года прошли выборы президента России, победу на них одержал Владимир Путин. Его инаугурация Путина пройдет 7 мая. Глава Татарстана Рустам Минниханов назвал это большим политическим событием.