В Большом Кремлевском дворце началась подготовка к инаугурации президента. Видео

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Виды московского Кремля. Москва, кремль, красная площадь, большой кремлевский дворец, москва, бкд
Инаугурация Путина пройдет в Большом Кремлевском дворце Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Подготовка к инаугурации президента РФ Владимира Путина проходит в Большом Кремлевском дворце. Само мероприятие пройдет 7 мая, сообщил корреспондент Виктор Синеок, показывая кадры с места.

«Все то время, пока президент поднимается по главной лестнице Большого Кремлевского дворца, военнослужащие президентского полка держат равнение и провожают его поворотом головы», — передает корреспондент «Известий» Синеок происходящее во время подготовки к инаугурации. Он добавил, что военные полка держат равнение три минуты, это требует особых навыков.

Также корреспондент отметил, что президентский штандарт и государственный флаг страны во время церемонии несут рядовые солдаты. Вес древка с полотнищем составляет порядка семи килограмм, передает Пятый канал.

В марте 2024 года прошли выборы президента России, победу на них одержал Владимир Путин. Его инаугурация Путина пройдет 7 мая. Глава Татарстана Рустам Минниханов назвал это большим политическим событием.

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Подготовка к инаугурации президента РФ Владимира Путина проходит в Большом Кремлевском дворце. Само мероприятие пройдет 7 мая, сообщил корреспондент Виктор Синеок, показывая кадры с места. «Все то время, пока президент поднимается по главной лестнице Большого Кремлевского дворца, военнослужащие президентского полка держат равнение и провожают его поворотом головы», — передает корреспондент «Известий» Синеок происходящее во время подготовки к инаугурации. Он добавил, что военные полка держат равнение три минуты, это требует особых навыков. Также корреспондент отметил, что президентский штандарт и государственный флаг страны во время церемонии несут рядовые солдаты. Вес древка с полотнищем составляет порядка семи килограмм, передает Пятый канал. В марте 2024 года прошли выборы президента России, победу на них одержал Владимир Путин. Его инаугурация Путина пройдет 7 мая. Глава Татарстана Рустам Минниханов назвал это большим политическим событием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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