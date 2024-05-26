Силуанов объяснил, что означает новый указ Путина

Россия в ответ на действия США с активами будет поступать так же, как и они. Так министр финансов Антон Силуанов объяснил значение указа президента РФ Владимира Путина «О специальном порядке компенсации ущерба, причиненного Российской Федерации и ЦБ РФ в связи с недружественными действиями США».
«Мы действуем абсолютно точно также, забираем все те активы, которые есть у западных стран, здесь, в России, мы действуем абсолютно адекватно их решениям. Если они так действуют, мы точно также. Не мы инициировали это дело», — сказал Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину. Его опубликовали в telegram-канале.
Он добавил, что Россия отвечает такими же решениями, как и Запад. РФ будет смотреть как будут поступать эти страны, и исходя из этого принимать механизмы.
Ранее Путин подписал указ о компенсации ущерба, причиненного России и ЦБ России действиями США. Документ предусматривает возможность компенсации ущерба через суд за счет имущества США/американских лиц в России, включая ценные бумаги, доли в капитале юрлиц РФ и имущественные права.
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