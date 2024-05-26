Силуанов объяснил, что означает новый указ Путина

Силуанов: РФ в ответ будет поступать с активами США так же
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Антон Силуанов объяснил значение нового указа Путина
Антон Силуанов объяснил значение нового указа Путина Фото:

Россия в ответ на действия США с активами будет поступать так же, как и они. Так министр финансов Антон Силуанов объяснил значение указа президента РФ Владимира Путина «О специальном порядке компенсации ущерба, причиненного Российской Федерации и ЦБ РФ в связи с недружественными действиями США».

«Мы действуем абсолютно точно также, забираем все те активы, которые есть у западных стран, здесь, в России, мы действуем абсолютно адекватно их решениям. Если они так действуют, мы точно также. Не мы инициировали это дело», — сказал Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину. Его опубликовали в telegram-канале. 

Он добавил, что Россия отвечает такими же решениями, как и Запад. РФ будет смотреть как будут поступать эти страны, и исходя из этого принимать механизмы. 

Ранее Путин подписал указ о компенсации ущерба, причиненного России и ЦБ России действиями США. Документ предусматривает возможность компенсации ущерба через суд за счет имущества США/американских лиц в России, включая ценные бумаги, доли в капитале юрлиц РФ и имущественные права.

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Россия в ответ на действия США с активами будет поступать так же, как и они. Так министр финансов Антон Силуанов объяснил значение указа президента РФ Владимира Путина «О специальном порядке компенсации ущерба, причиненного Российской Федерации и ЦБ РФ в связи с недружественными действиями США». «Мы действуем абсолютно точно также, забираем все те активы, которые есть у западных стран, здесь, в России, мы действуем абсолютно адекватно их решениям. Если они так действуют, мы точно также. Не мы инициировали это дело», — сказал Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину. Его опубликовали в telegram-канале.  Он добавил, что Россия отвечает такими же решениями, как и Запад. РФ будет смотреть как будут поступать эти страны, и исходя из этого принимать механизмы.  Ранее Путин подписал указ о компенсации ущерба, причиненного России и ЦБ России действиями США. Документ предусматривает возможность компенсации ущерба через суд за счет имущества США/американских лиц в России, включая ценные бумаги, доли в капитале юрлиц РФ и имущественные права.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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