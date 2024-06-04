04 июня 2024

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал АЗС в ДНР

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский дрон-камикадзе атаковал заправочную станцию в Еленовке (ДНР), ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов. (СЦКК).

«В результате применения ударных БпЛА ранены парень-подросток 2007 г. р. #ДетиНеМишень, мужчина 1997 г. р. и оператор АЗС „Мотодор“ — женщина 1993 г.р», — говорится в сообщении. На месте ЧП найденф фрагменты ударного дрона, уточняют РИА Новости.

Ранее дроны-камикадзе ВСУ атаковали жилой дом в Белгородской области. Инцидент произошел в селе Муром Шебекинского городского округа. Позже стало известно, что в Шебекино был атакован, с помощью БПЛА, служебный автобус сельхозпредприятия. Три человека госпитализированы с осколочными ранениями.

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Украинский дрон-камикадзе атаковал заправочную станцию в Еленовке (ДНР), ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов. (СЦКК). «В результате применения ударных БпЛА ранены парень-подросток 2007 г. р. #ДетиНеМишень, мужчина 1997 г. р. и оператор АЗС „Мотодор“ — женщина 1993 г.р», — говорится в сообщении. На месте ЧП найденф фрагменты ударного дрона, уточняют РИА Новости. Ранее дроны-камикадзе ВСУ атаковали жилой дом в Белгородской области. Инцидент произошел в селе Муром Шебекинского городского округа. Позже стало известно, что в Шебекино был атакован, с помощью БПЛА, служебный автобус сельхозпредприятия. Три человека госпитализированы с осколочными ранениями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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