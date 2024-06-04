Дрон-камикадзе ВСУ атаковал АЗС в ДНР

05 июня 2024 в 01:46 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский дрон-камикадзе атаковал заправочную станцию в Еленовке (ДНР), ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов. (СЦКК). «В результате применения ударных БпЛА ранены парень-подросток 2007 г. р. #ДетиНеМишень, мужчина 1997 г. р. и оператор АЗС „Мотодор“ — женщина 1993 г.р», — говорится в сообщении. На месте ЧП найденф фрагменты ударного дрона, уточняют РИА Новости. Ранее дроны-камикадзе ВСУ атаковали жилой дом в Белгородской области. Инцидент произошел в селе Муром Шебекинского городского округа. Позже стало известно, что в Шебекино был атакован, с помощью БПЛА, служебный автобус сельхозпредприятия. Три человека госпитализированы с осколочными ранениями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский дрон-камикадзе атаковал заправочную станцию в Еленовке (ДНР), ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов. (СЦКК). «В результате применения ударных БпЛА ранены парень-подросток 2007 г. р. #ДетиНеМишень, мужчина 1997 г. р. и оператор АЗС „Мотодор“ — женщина 1993 г.р», — говорится в сообщении. На месте ЧП найденф фрагменты ударного дрона, уточняют РИА Новости. Ранее дроны-камикадзе ВСУ атаковали жилой дом в Белгородской области. Инцидент произошел в селе Муром Шебекинского городского округа. Позже стало известно, что в Шебекино был атакован, с помощью БПЛА, служебный автобус сельхозпредприятия. Три человека госпитализированы с осколочными ранениями.