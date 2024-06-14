Минздрав РФ хочет включить рак в число профессиональных заболеваний

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В Минздраве комментируют, что «профессиональная» онкология намного выше, чем показывает официальная статистика Фото:

Минздрав России предложил внести изменения в список профессиональных заболеваний, добавив в него онкологические болезни, вызванные вредными производственными факторами. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Профессиональное заболевание по Федеральному закону №125 определяется как заболевание, вызванное воздействием вредных условий труда и приведшее к утрате трудоспособности. В условиях современного развития медицины необходимо пересмотреть подходы к отнесению заболеваний к профессиональным» — пишет «Коммерсант» со ссылкой на пояснительную записку к проекту постановления.

Издание уточняет, что работодатели обязаны ежемесячно уплачивать страховые взносы в Соцфонд, размер которых зависит от вредности и опасности условий труда. В 2023 году сумма таких взносов превысила два триллиона рублей. Ранее в Минздраве указывали на недостаточную диагностику «профессиональной» онкологии в стране, где ежегодно регистрируется менее 20 таких случаев. В то же время реальное число может быть значительно выше.

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Минздрав России предложил внести изменения в список профессиональных заболеваний, добавив в него онкологические болезни, вызванные вредными производственными факторами. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. «Профессиональное заболевание по Федеральному закону №125 определяется как заболевание, вызванное воздействием вредных условий труда и приведшее к утрате трудоспособности. В условиях современного развития медицины необходимо пересмотреть подходы к отнесению заболеваний к профессиональным» — пишет «Коммерсант» со ссылкой на пояснительную записку к проекту постановления. Издание уточняет, что работодатели обязаны ежемесячно уплачивать страховые взносы в Соцфонд, размер которых зависит от вредности и опасности условий труда. В 2023 году сумма таких взносов превысила два триллиона рублей. Ранее в Минздраве указывали на недостаточную диагностику «профессиональной» онкологии в стране, где ежегодно регистрируется менее 20 таких случаев. В то же время реальное число может быть значительно выше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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