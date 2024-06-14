Минздрав РФ хочет включить рак в число профессиональных заболеваний

14 июня 2024 в 06:02 Размер текста - 17 +

В Минздраве комментируют, что «профессиональная» онкология намного выше, чем показывает официальная статистика Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Минздрав России предложил внести изменения в список профессиональных заболеваний, добавив в него онкологические болезни, вызванные вредными производственными факторами. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. «Профессиональное заболевание по Федеральному закону №125 определяется как заболевание, вызванное воздействием вредных условий труда и приведшее к утрате трудоспособности. В условиях современного развития медицины необходимо пересмотреть подходы к отнесению заболеваний к профессиональным» — пишет « Коммерсант » со ссылкой на пояснительную записку к проекту постановления. Издание уточняет, что работодатели обязаны ежемесячно уплачивать страховые взносы в Соцфонд, размер которых зависит от вредности и опасности условий труда. В 2023 году сумма таких взносов превысила два триллиона рублей. Ранее в Минздраве указывали на недостаточную диагностику «профессиональной» онкологии в стране, где ежегодно регистрируется менее 20 таких случаев. В то же время реальное число может быть значительно выше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минздрав России предложил внести изменения в список профессиональных заболеваний, добавив в него онкологические болезни, вызванные вредными производственными факторами. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. «Профессиональное заболевание по Федеральному закону №125 определяется как заболевание, вызванное воздействием вредных условий труда и приведшее к утрате трудоспособности. В условиях современного развития медицины необходимо пересмотреть подходы к отнесению заболеваний к профессиональным» — пишет «Коммерсант» со ссылкой на пояснительную записку к проекту постановления. Издание уточняет, что работодатели обязаны ежемесячно уплачивать страховые взносы в Соцфонд, размер которых зависит от вредности и опасности условий труда. В 2023 году сумма таких взносов превысила два триллиона рублей. Ранее в Минздраве указывали на недостаточную диагностику «профессиональной» онкологии в стране, где ежегодно регистрируется менее 20 таких случаев. В то же время реальное число может быть значительно выше.