Минздрав РФ хочет включить рак в число профессиональных заболеваний

Минздрав России предложил внести изменения в список профессиональных заболеваний, добавив в него онкологические болезни, вызванные вредными производственными факторами. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
«Профессиональное заболевание по Федеральному закону №125 определяется как заболевание, вызванное воздействием вредных условий труда и приведшее к утрате трудоспособности. В условиях современного развития медицины необходимо пересмотреть подходы к отнесению заболеваний к профессиональным» — пишет «Коммерсант» со ссылкой на пояснительную записку к проекту постановления.
Издание уточняет, что работодатели обязаны ежемесячно уплачивать страховые взносы в Соцфонд, размер которых зависит от вредности и опасности условий труда. В 2023 году сумма таких взносов превысила два триллиона рублей. Ранее в Минздраве указывали на недостаточную диагностику «профессиональной» онкологии в стране, где ежегодно регистрируется менее 20 таких случаев. В то же время реальное число может быть значительно выше.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Минздрав России предложил внести изменения в список профессиональных заболеваний, добавив в него онкологические болезни, вызванные вредными производственными факторами. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. «Профессиональное заболевание по Федеральному закону №125 определяется как заболевание, вызванное воздействием вредных условий труда и приведшее к утрате трудоспособности. В условиях современного развития медицины необходимо пересмотреть подходы к отнесению заболеваний к профессиональным» — пишет «Коммерсант» со ссылкой на пояснительную записку к проекту постановления. Издание уточняет, что работодатели обязаны ежемесячно уплачивать страховые взносы в Соцфонд, размер которых зависит от вредности и опасности условий труда. В 2023 году сумма таких взносов превысила два триллиона рублей. Ранее в Минздраве указывали на недостаточную диагностику «профессиональной» онкологии в стране, где ежегодно регистрируется менее 20 таких случаев. В то же время реальное число может быть значительно выше.