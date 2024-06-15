Неделю насиловавшим 10-летнего мальчика в Тыве подросткам вынесли приговор

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Подростков, которые насиловали ребенка на протяжении недели, приговорили к заключению Фото:

В Тыве суд города Кызыла приговорил к тюремному заключению трех насильников 10-летнего мальчика. Им дали в среднем по восемь лет лишения свободы, передает telegram-канал «Кровавая барыня», который принадлежит журналистке Ксении Собчак.

«Суд приговорил Ай-Маадыр Ш. к девяти годам и 10 месяцам, Доржу Я. к восьми годам, самый младший из фигурантов, и Айдыс О. к семи годам тюремного заключения — именно он во время следствия дал признательные показания», — говорится в публикации. Отмечается, что все три фигуранта сами являются подростками, которые занимались в одной спортивной секции с пострадавшим.

При этом мама изнасилованного мальчика заявила, что юристы осужденных собирается обжаловать приговор. Они намерены обратиться к Верховному суду России.

В начале 2023 года трое подростков затащили 10-летнего мальчика в уличный туалет и изнасиловали. После этого они запретили мальчику что-либо рассказывать. Насилия не закончились: всего было пять эпизодов на протяжении недели.

Мать пострадавшего говорила, что это дело пытались замять, а местная больница отказывалась от госпитализации ребенка. Суд состоялся лишь в ноябре 2023 года, окончательное решение было принято только в июне 2024 года.

Собчак помогла перевезти мальчика в Москву. Там ему сделали две операции и нашли психолога со знанием тувинского языка, чтобы мальчик мог восстановиться.

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В Тыве суд города Кызыла приговорил к тюремному заключению трех насильников 10-летнего мальчика. Им дали в среднем по восемь лет лишения свободы, передает telegram-канал «Кровавая барыня», который принадлежит журналистке Ксении Собчак. «Суд приговорил Ай-Маадыр Ш. к девяти годам и 10 месяцам, Доржу Я. к восьми годам, самый младший из фигурантов, и Айдыс О. к семи годам тюремного заключения — именно он во время следствия дал признательные показания», — говорится в публикации. Отмечается, что все три фигуранта сами являются подростками, которые занимались в одной спортивной секции с пострадавшим. При этом мама изнасилованного мальчика заявила, что юристы осужденных собирается обжаловать приговор. Они намерены обратиться к Верховному суду России. В начале 2023 года трое подростков затащили 10-летнего мальчика в уличный туалет и изнасиловали. После этого они запретили мальчику что-либо рассказывать. Насилия не закончились: всего было пять эпизодов на протяжении недели. Мать пострадавшего говорила, что это дело пытались замять, а местная больница отказывалась от госпитализации ребенка. Суд состоялся лишь в ноябре 2023 года, окончательное решение было принято только в июне 2024 года. Собчак помогла перевезти мальчика в Москву. Там ему сделали две операции и нашли психолога со знанием тувинского языка, чтобы мальчик мог восстановиться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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