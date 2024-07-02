В Кремле рассказали, какие вопросы обсудят Путин и Эрдоган при встрече

Ушаков: у Путина и Эрдогана много тем для обмена мнениями

02 июля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Путин и Эрдоган встретятся в Астане Фото: Официальный сайт Президента России У президента России Владимира Путина и лидера Турции Тайипа Реджепа Эрдогана много тем для обмена мнениями. Самые актуальные из них будут обсуждаться во время предстоящей встречи двух глав государств, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. «У нас давно планируется визит в Турцию. [У президентов Путина и Эрдогана] много тем для обмена мнениями. Обсудят все важные, в том числе особо чувствительные вопросы. Мы с турецкой стороной поддерживаем постоянный диалог», — сообщил Ушаков на брифинге. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Помощник президента подчеркнул, что Путин и Эрдоган обсудят перспективы дальнейшей работы. Ушаков напомнил, что недавно Владимир Путин принимал главу МИД Турции Хакана Фидана. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский президент и его турецкий коллега планируют встретиться на саммите Совета глав государств ШОС, который стартует в Астане 3 июля. По словам Ушакова, встреча состоится во время неофициальной программы саммита 3 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У президента России Владимира Путина и лидера Турции Тайипа Реджепа Эрдогана много тем для обмена мнениями. Самые актуальные из них будут обсуждаться во время предстоящей встречи двух глав государств, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. «У нас давно планируется визит в Турцию. [У президентов Путина и Эрдогана] много тем для обмена мнениями. Обсудят все важные, в том числе особо чувствительные вопросы. Мы с турецкой стороной поддерживаем постоянный диалог», — сообщил Ушаков на брифинге. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Помощник президента подчеркнул, что Путин и Эрдоган обсудят перспективы дальнейшей работы. Ушаков напомнил, что недавно Владимир Путин принимал главу МИД Турции Хакана Фидана. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский президент и его турецкий коллега планируют встретиться на саммите Совета глав государств ШОС, который стартует в Астане 3 июля. По словам Ушакова, встреча состоится во время неофициальной программы саммита 3 июля.