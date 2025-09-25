Путин и Лукашенко поддержали готовность Гросси выдвинуться на пост генсека ООН

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко поддержали намерение директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси баллотироваться на пост генерального секретаря ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Когда в кулуарах сидели до начала форума [„Мировая атомная неделя“] лидеры, они, действительно, приветствовали готовность Гросси выдвигать свою кандидатуру. Могу сказать, что Путин и Лукашенко это делали, да», — заявил представитель Кремля. Слова передает «Интерфакс».
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о своем намерении баллотироваться на должность генсека ООН. Гросси отметил, что, по его мнению, в настоящее время ООН переживает непростой период, передает RT. Руководитель МАГАТЭ также выразил уверенность, что опыт, накопленный им на нынешнем посту, станет значительным преимуществом в случае избрания его генсеком организации.
