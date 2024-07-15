Свыше 90 тысяч человек посетили выставку трофейной техники НАТО в Челябинске. Фото

15 июля 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Экспозиция открылась 8 июля Фото: Алина Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более 90 тысяч человек посетили выставку трофейной техники НАТО в Челябинске всего за неделю. Экспозиция, представляющая военную технику, захваченную и уничтоженную группировкой «Центр» в ходе СВО, открылась 8 июля. «Особенно много гостей пришло в субботу — около 19 тысяч человек. Это свидетельствует о высоком интересе к экспозиции», — отмечают организаторы. Выставка привлекает не только местных жителей, но и посетителей из соседних регионов. На выставке, которая будет открыта до 20 июля, представлены образцы военной техники из США, Украины, Великобритании, Германии, Турции и других стран. Среди экспонатов — танк «Abrams», боевые машины пехоты «Marder» и «Bradley», вездеход «Pinzgauer». Выставка проходит при поддержке полпреда в УрФО Владимира Якушева и партии «Единая Россия». на выставке представлены экспонаты военной техники НАТО Фото: Алина Яковлева © URA.RU Техника вызвала большой интерес жителей Челябинской области и других регионов Фото: Алина Яковлева © URA.RU Экспонаты можно трогать Фото: Алина Яковлева © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 90 тысяч человек посетили выставку трофейной техники НАТО в Челябинске всего за неделю. Экспозиция, представляющая военную технику, захваченную и уничтоженную группировкой «Центр» в ходе СВО, открылась 8 июля. «Особенно много гостей пришло в субботу — около 19 тысяч человек. Это свидетельствует о высоком интересе к экспозиции», — отмечают организаторы. Выставка привлекает не только местных жителей, но и посетителей из соседних регионов. На выставке, которая будет открыта до 20 июля, представлены образцы военной техники из США, Украины, Великобритании, Германии, Турции и других стран. Среди экспонатов — танк «Abrams», боевые машины пехоты «Marder» и «Bradley», вездеход «Pinzgauer». Выставка проходит при поддержке полпреда в УрФО Владимира Якушева и партии «Единая Россия».