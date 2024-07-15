Более 90 тысяч человек посетили выставку трофейной техники НАТО в Челябинске всего за неделю. Экспозиция, представляющая военную технику, захваченную и уничтоженную группировкой «Центр» в ходе СВО, открылась 8 июля.
«Особенно много гостей пришло в субботу — около 19 тысяч человек. Это свидетельствует о высоком интересе к экспозиции», — отмечают организаторы. Выставка привлекает не только местных жителей, но и посетителей из соседних регионов.
На выставке, которая будет открыта до 20 июля, представлены образцы военной техники из США, Украины, Великобритании, Германии, Турции и других стран. Среди экспонатов — танк «Abrams», боевые машины пехоты «Marder» и «Bradley», вездеход «Pinzgauer». Выставка проходит при поддержке полпреда в УрФО Владимира Якушева и партии «Единая Россия».
на выставке представлены экспонаты военной техники НАТО
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Более 90 тысяч человек посетили выставку трофейной техники НАТО в Челябинске всего за неделю. Экспозиция, представляющая военную технику, захваченную и уничтоженную группировкой «Центр» в ходе СВО, открылась 8 июля. «Особенно много гостей пришло в субботу — около 19 тысяч человек. Это свидетельствует о высоком интересе к экспозиции», — отмечают организаторы. Выставка привлекает не только местных жителей, но и посетителей из соседних регионов. На выставке, которая будет открыта до 20 июля, представлены образцы военной техники из США, Украины, Великобритании, Германии, Турции и других стран. Среди экспонатов — танк «Abrams», боевые машины пехоты «Marder» и «Bradley», вездеход «Pinzgauer». Выставка проходит при поддержке полпреда в УрФО Владимира Якушева и партии «Единая Россия».