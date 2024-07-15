Свыше 90 тысяч человек посетили выставку трофейной техники НАТО в Челябинске. Фото

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Выставка техники НАТО в Челябинске
Экспозиция открылась 8 июля Фото:
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Более 90 тысяч человек посетили выставку трофейной техники НАТО в Челябинске всего за неделю. Экспозиция, представляющая военную технику, захваченную и уничтоженную группировкой «Центр» в ходе СВО, открылась 8 июля.

«Особенно много гостей пришло в субботу — около 19 тысяч человек. Это свидетельствует о высоком интересе к экспозиции», — отмечают организаторы. Выставка привлекает не только местных жителей, но и посетителей из соседних регионов.

На выставке, которая будет открыта до 20 июля, представлены образцы военной техники из США, Украины, Великобритании, Германии, Турции и других стран. Среди экспонатов — танк «Abrams», боевые машины пехоты «Marder» и «Bradley», вездеход «Pinzgauer». Выставка проходит при поддержке полпреда в УрФО Владимира Якушева и партии «Единая Россия».

Выставка техники НАТО в Челябинске
на выставке представлены экспонаты военной техники НАТО
Фото:
Выставка техники НАТО в Челябинске
Техника вызвала большой интерес жителей Челябинской области и других регионов
Фото:
Выставка техники НАТО в Челябинске
Экспонаты можно трогать
Фото:

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Более 90 тысяч человек посетили выставку трофейной техники НАТО в Челябинске всего за неделю. Экспозиция, представляющая военную технику, захваченную и уничтоженную группировкой «Центр» в ходе СВО, открылась 8 июля. «Особенно много гостей пришло в субботу — около 19 тысяч человек. Это свидетельствует о высоком интересе к экспозиции», — отмечают организаторы. Выставка привлекает не только местных жителей, но и посетителей из соседних регионов. На выставке, которая будет открыта до 20 июля, представлены образцы военной техники из США, Украины, Великобритании, Германии, Турции и других стран. Среди экспонатов — танк «Abrams», боевые машины пехоты «Marder» и «Bradley», вездеход «Pinzgauer». Выставка проходит при поддержке полпреда в УрФО Владимира Якушева и партии «Единая Россия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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