Капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал фото с двумя Кубками Америки по футболу. Награду 2024 года команда получила, обыграв соперников из Колумбии в финальном матче. Ранее Мессии завоевывал этот трофей в 2021 году.
«Еще один…», — подписал Месси опубликованную фотографию с двумя трофеями Кубка Америки в своих социальных сетях. Спортсмен стал самым титулованным футболистом в истории, выиграв 45-й трофей в карьере.
Ранее Месси заплакал на финальном матче Аргентина — Колумбия из-за травмы ноги, которая вынудила его покинуть поле. Согласно заявлению спортсмена, Кубок Америки-2024 станет последним в его футбольной карьере.
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