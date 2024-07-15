Лионель Месси показал оба кубка Америки. Фото

Лионель Месси показал оба кубка Америки в своих социальных сетях
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Месси выиграл второй Кубок Америки, став самым титулованным футболистом в истории Фото:

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал фото с двумя Кубками Америки по футболу. Награду 2024 года команда получила, обыграв соперников из Колумбии в финальном матче. Ранее Мессии завоевывал этот трофей в 2021 году.

«Еще один…», — подписал Месси опубликованную фотографию с двумя трофеями Кубка Америки в своих социальных сетях. Спортсмен стал самым титулованным футболистом в истории, выиграв 45-й трофей в карьере.

Ранее Месси заплакал на финальном матче Аргентина — Колумбия из-за травмы ноги, которая вынудила его покинуть поле. Согласно заявлению спортсмена, Кубок Америки-2024 станет последним в его футбольной карьере.

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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал фото с двумя Кубками Америки по футболу. Награду 2024 года команда получила, обыграв соперников из Колумбии в финальном матче. Ранее Мессии завоевывал этот трофей в 2021 году. «Еще один…», — подписал Месси опубликованную фотографию с двумя трофеями Кубка Америки в своих социальных сетях. Спортсмен стал самым титулованным футболистом в истории, выиграв 45-й трофей в карьере. Ранее Месси заплакал на финальном матче Аргентина — Колумбия из-за травмы ноги, которая вынудила его покинуть поле. Согласно заявлению спортсмена, Кубок Америки-2024 станет последним в его футбольной карьере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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