Лионель Месси показал оба кубка Америки. Фото

Лионель Месси показал оба кубка Америки в своих социальных сетях

15 июля 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Месси выиграл второй Кубок Америки, став самым титулованным футболистом в истории Фото: Агентство «Москва» Капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал фото с двумя Кубками Америки по футболу. Награду 2024 года команда получила, обыграв соперников из Колумбии в финальном матче. Ранее Мессии завоевывал этот трофей в 2021 году. «Еще один…», — подписал Месси опубликованную фотографию с двумя трофеями Кубка Америки в своих социальных сетях. Спортсмен стал самым титулованным футболистом в истории, выиграв 45-й трофей в карьере. Ранее Месси заплакал на финальном матче Аргентина — Колумбия из-за травмы ноги, которая вынудила его покинуть поле. Согласно заявлению спортсмена, Кубок Америки-2024 станет последним в его футбольной карьере. соцсети Лионеля Месси Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал фото с двумя Кубками Америки по футболу. Награду 2024 года команда получила, обыграв соперников из Колумбии в финальном матче. Ранее Мессии завоевывал этот трофей в 2021 году. «Еще один…», — подписал Месси опубликованную фотографию с двумя трофеями Кубка Америки в своих социальных сетях. Спортсмен стал самым титулованным футболистом в истории, выиграв 45-й трофей в карьере. Ранее Месси заплакал на финальном матче Аргентина — Колумбия из-за травмы ноги, которая вынудила его покинуть поле. Согласно заявлению спортсмена, Кубок Америки-2024 станет последним в его футбольной карьере.