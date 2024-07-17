Лавров объяснил, почему РФ не хочет участвовать в мирной конференции Украины

Лавров: для России неприемлемы условия Украины

17 июля 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вторая конференция по Украине содержит неприемлемые для России подходы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Говоря о том, чем же там [участники второго раунда „мирной конференции“ по Украине] будут заниматься, все так или иначе формулировали односторонние, абсолютно неприемлемые для нас и для многих других — искренне заинтересованных в мире [государств] — подходы», — заявил Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совбеза в качестве председателя. Трансляция велась на youtube-канале российского МИД. При этом министр подчеркнул, что Россия остается открытой к диалогу по вопросам урегулирования ситуации на Украине и обеспечения безопасности в Европе. Лавров также указал на необходимость включения в любые будущие договоренности по европейской безопасности механизмов, предотвращающих двойное толкование условий соглашений. Первая конференция по Украине проходила с 15 по 16 июня в швейцарском городе Бюргенштоке. В саммите участвовали представители более 100 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, а также страны Азии, Латинской Америки и Африки. Президент Швейцарии Виола Амхерд подчеркнула в своем выступлении на открытии конференции, что участие России необходимо для достижения мирного урегулирования конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вторая конференция по Украине содержит неприемлемые для России подходы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Говоря о том, чем же там [участники второго раунда „мирной конференции“ по Украине] будут заниматься, все так или иначе формулировали односторонние, абсолютно неприемлемые для нас и для многих других — искренне заинтересованных в мире [государств] — подходы», — заявил Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совбеза в качестве председателя. Трансляция велась на youtube-канале российского МИД. При этом министр подчеркнул, что Россия остается открытой к диалогу по вопросам урегулирования ситуации на Украине и обеспечения безопасности в Европе. Лавров также указал на необходимость включения в любые будущие договоренности по европейской безопасности механизмов, предотвращающих двойное толкование условий соглашений. Первая конференция по Украине проходила с 15 по 16 июня в швейцарском городе Бюргенштоке. В саммите участвовали представители более 100 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, а также страны Азии, Латинской Америки и Африки. Президент Швейцарии Виола Амхерд подчеркнула в своем выступлении на открытии конференции, что участие России необходимо для достижения мирного урегулирования конфликта.