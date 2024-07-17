Лавров объяснил, почему РФ не хочет участвовать в мирной конференции Украины

Вторая конференция по Украине содержит неприемлемые для России подходы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Говоря о том, чем же там [участники второго раунда „мирной конференции“ по Украине] будут заниматься, все так или иначе формулировали односторонние, абсолютно неприемлемые для нас и для многих других — искренне заинтересованных в мире [государств] — подходы», — заявил Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совбеза в качестве председателя. Трансляция велась на
При этом министр подчеркнул, что Россия остается открытой к диалогу по вопросам урегулирования ситуации на Украине и обеспечения безопасности в Европе. Лавров также указал на необходимость включения в любые будущие договоренности по европейской безопасности механизмов, предотвращающих двойное толкование условий соглашений.
Первая конференция по Украине проходила с 15 по 16 июня в швейцарском городе Бюргенштоке. В саммите участвовали представители более 100 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, а также страны Азии, Латинской Америки и Африки. Президент Швейцарии Виола Амхерд подчеркнула в своем выступлении на открытии конференции, что участие России необходимо для достижения мирного урегулирования конфликта.
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