Замглавы Чегемского района КБР заподозрили в мошенничестве

18 июля 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Подозреваемый планировал оказать содействие в покупке недвижимости, заявили в УФСБ Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике (КБР), во взаимодействии с МВД по КБР, пресекли противоправную деятельность одного из заместителей главы администрации Чегемского муниципального района, подозреваемого в мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. «Пресечена противоправная деятельность одного из заместителей главы администрации Чегемского муниципального района, причастного к мошенничеству», — передает сообщение УФСБ ТАСС. Там добавили, что указанный муниципальный служащий за денежное вознаграждение пообещал местной жительнице оказать содействие в приобретении недвижимости, находящейся в муниципальной собственности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы на срок до шести лет. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по данному факту продолжаются, заключили в пресс-службе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике (КБР), во взаимодействии с МВД по КБР, пресекли противоправную деятельность одного из заместителей главы администрации Чегемского муниципального района, подозреваемого в мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. «Пресечена противоправная деятельность одного из заместителей главы администрации Чегемского муниципального района, причастного к мошенничеству», — передает сообщение УФСБ ТАСС. Там добавили, что указанный муниципальный служащий за денежное вознаграждение пообещал местной жительнице оказать содействие в приобретении недвижимости, находящейся в муниципальной собственности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы на срок до шести лет. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по данному факту продолжаются, заключили в пресс-службе.