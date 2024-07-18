Замглавы Чегемского района КБР заподозрили в мошенничестве

Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике (КБР), во взаимодействии с МВД по КБР, пресекли противоправную деятельность одного из заместителей главы администрации Чегемского муниципального района, подозреваемого в мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.
«Пресечена противоправная деятельность одного из заместителей главы администрации Чегемского муниципального района, причастного к мошенничеству», — передает сообщение УФСБ ТАСС. Там добавили, что указанный муниципальный служащий за денежное вознаграждение пообещал местной жительнице оказать содействие в приобретении недвижимости, находящейся в муниципальной собственности.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы на срок до шести лет. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по данному факту продолжаются, заключили в пресс-службе.
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