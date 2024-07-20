В Харькове неизвестный с оружием отрыл стрельбу по прохожим

В Харькове неизвестный стреляет по прохожим, сообщают украинские СМИ
Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Харькове. Мужчина ходит с оружием по улице Льва Ландау.
«По улице Льва Ландау неизвестный ходит с оружием и стреляет в прохожих», — сообщил «Инсайдер UA». Информации о пострадавших пока нет.
Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины планирует раздать украинцам оружие, конфискованное полицией в США. По словам депутата Марьяна Заблоцкого, часть оружия уже распределили среди граждан страны.
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