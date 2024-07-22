Путин подписал закон о социальных банковских вкладах

22 июля 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Россияне смогут открывать социальные вклады в пределах 50 тысячи рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Россияне с низкими доходами смогут открывать в банках социальные вклады в пределах 50 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Максимальный размер денежных средств, который может быть размещен на счете по договору социального банковского вклада, не может превышать 50 тысяч рублей», — говорится в указе. Открытие соцвкладов позволит россиянам, находящихся в трудной жизненной ситуации, получать гарантированных доход. Вклады можно открывать на один год и продлевать на такой же срок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне с низкими доходами смогут открывать в банках социальные вклады в пределах 50 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Максимальный размер денежных средств, который может быть размещен на счете по договору социального банковского вклада, не может превышать 50 тысяч рублей», — говорится в указе. Открытие соцвкладов позволит россиянам, находящихся в трудной жизненной ситуации, получать гарантированных доход. Вклады можно открывать на один год и продлевать на такой же срок.