Чемезов: на модернизацию пороховых заводов «Ростеха» выделены миллиарды

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Госсовет в Нижнем Тагиле, чемезов сергей
Сергей Чемезов на встрече с Путиным заявил о модернизации заводов «Ростеха» Фото:

Для модернизации пороховых заводов «Ростеха» выделили десятки миллиардов рублей. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, ситуация на заводах сложная, требуется провести капремонт и техперевооружение.

«На модернизацию пороховых заводов „Ростеха“ выделены десятки миллиардов рублей», — заявил Чемезов. Об этом он сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию их встречи вел телеканал Россия 24.

Отмечается, что выручка госкорпорации в 2023 году составила 2,8 трлн рублей. Чистая прибыль «Ростеха» увеличилась более чем на 50% и достигла 60 млрд рублей.

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Для модернизации пороховых заводов «Ростеха» выделили десятки миллиардов рублей. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, ситуация на заводах сложная, требуется провести капремонт и техперевооружение. «На модернизацию пороховых заводов „Ростеха“ выделены десятки миллиардов рублей», — заявил Чемезов. Об этом он сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию их встречи вел телеканал Россия 24. Отмечается, что выручка госкорпорации в 2023 году составила 2,8 трлн рублей. Чистая прибыль «Ростеха» увеличилась более чем на 50% и достигла 60 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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