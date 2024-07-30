Чемезов: на модернизацию пороховых заводов «Ростеха» выделены миллиарды

Для модернизации пороховых заводов «Ростеха» выделили десятки миллиардов рублей. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, ситуация на заводах сложная, требуется провести капремонт и техперевооружение.
«На модернизацию пороховых заводов „Ростеха“ выделены десятки миллиардов рублей», — заявил Чемезов. Об этом он сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию их встречи вел телеканал Россия 24.
Отмечается, что выручка госкорпорации в 2023 году составила 2,8 трлн рублей. Чистая прибыль «Ростеха» увеличилась более чем на 50% и достигла 60 млрд рублей.
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