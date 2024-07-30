Чемезов: на модернизацию пороховых заводов «Ростеха» выделены миллиарды

30 июля 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Сергей Чемезов на встрече с Путиным заявил о модернизации заводов «Ростеха» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для модернизации пороховых заводов «Ростеха» выделили десятки миллиардов рублей. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, ситуация на заводах сложная, требуется провести капремонт и техперевооружение. «На модернизацию пороховых заводов „Ростеха“ выделены десятки миллиардов рублей», — заявил Чемезов. Об этом он сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию их встречи вел телеканал Россия 24. Отмечается, что выручка госкорпорации в 2023 году составила 2,8 трлн рублей. Чистая прибыль «Ростеха» увеличилась более чем на 50% и достигла 60 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для модернизации пороховых заводов «Ростеха» выделили десятки миллиардов рублей. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, ситуация на заводах сложная, требуется провести капремонт и техперевооружение. «На модернизацию пороховых заводов „Ростеха“ выделены десятки миллиардов рублей», — заявил Чемезов. Об этом он сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию их встречи вел телеканал Россия 24. Отмечается, что выручка госкорпорации в 2023 году составила 2,8 трлн рублей. Чистая прибыль «Ростеха» увеличилась более чем на 50% и достигла 60 млрд рублей.