Володин не отпустил депутатов в отпуска

Володин: депутаты работают без отпусков

31 июля 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин отметил, что депутаты работают без отпусков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты Государственной думы продолжают работать без отпусков. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин. «У депутатов нет отпусков», — рассказал Володин во время заключительного заседания весенней сессии, которое прошло 31 июля. Там депутаты подводили итоги работы за полгода и рассматривали проект о воинской обязанности для новых граждан. Слова Володина передает Life . Ранее спикер Госдумы сообщал о планах рассмотреть законопроект о постановке мигрантов на воинский учет при получении российского гражданства. Это станет обязательным условием для получения паспорта. Он отметил, что проект поддерживают большинство депутатов. Вместе с коллегами Володин также изучил предложение Следственного комитета по улучшению миграционного законодательства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Государственной думы продолжают работать без отпусков. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин. «У депутатов нет отпусков», — рассказал Володин во время заключительного заседания весенней сессии, которое прошло 31 июля. Там депутаты подводили итоги работы за полгода и рассматривали проект о воинской обязанности для новых граждан. Слова Володина передает Life. Ранее спикер Госдумы сообщал о планах рассмотреть законопроект о постановке мигрантов на воинский учет при получении российского гражданства. Это станет обязательным условием для получения паспорта. Он отметил, что проект поддерживают большинство депутатов. Вместе с коллегами Володин также изучил предложение Следственного комитета по улучшению миграционного законодательства.