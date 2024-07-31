Володин не отпустил депутатов в отпуска

Володин: депутаты работают без отпусков
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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин отметил, что депутаты работают без отпусков Фото:

Депутаты Государственной думы продолжают работать без отпусков. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

«У депутатов нет отпусков», — рассказал Володин во время заключительного заседания весенней сессии, которое прошло 31 июля. Там депутаты подводили итоги работы за полгода и рассматривали проект о воинской обязанности для новых граждан. Слова Володина передает Life.

Ранее спикер Госдумы сообщал о планах рассмотреть законопроект о постановке мигрантов на воинский учет при получении российского гражданства. Это станет обязательным условием для получения паспорта. Он отметил, что проект поддерживают большинство депутатов. Вместе с коллегами Володин также изучил предложение Следственного комитета по улучшению миграционного законодательства.

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Депутаты Государственной думы продолжают работать без отпусков. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин. «У депутатов нет отпусков», — рассказал Володин во время заключительного заседания весенней сессии, которое прошло 31 июля. Там депутаты подводили итоги работы за полгода и рассматривали проект о воинской обязанности для новых граждан. Слова Володина передает Life. Ранее спикер Госдумы сообщал о планах рассмотреть законопроект о постановке мигрантов на воинский учет при получении российского гражданства. Это станет обязательным условием для получения паспорта. Он отметил, что проект поддерживают большинство депутатов. Вместе с коллегами Володин также изучил предложение Следственного комитета по улучшению миграционного законодательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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