Пентагон: трое фигурантов дела о теракте 11 сентября согласились признать вину

01 августа 2024 в 05:52 Размер текста - 17 +

Пентагон рассказал о ходе судебного разбирательства по терактам Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense Трое подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке согласились признать свою вину. Об этом сообщил Пентагон. «Соглашение о признании вины достигнуто. Досудебное соглашение предложено по делу Халида Шейха Мохаммада, Уалида Мухаммеда Сали Мубарака и Мустафы Ахмеда Адама», — сообщает Пентагон на официальном сайте ведомства. Эти лица были обвинены еще в 2008 году и с тех пор находились в заключении в тюрьме Гуантанамо. Детали соглашения пока не разглашаются, однако официальный представитель Пентагона подтвердил факт достижения договоренности. По информации американских СМИ, обвиняемые помогали террористам, осуществившим нападение на башни-близнецы в Нью-Йорке, что стало одним из самых кровавых терактов в истории США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трое подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке согласились признать свою вину. Об этом сообщил Пентагон. «Соглашение о признании вины достигнуто. Досудебное соглашение предложено по делу Халида Шейха Мохаммада, Уалида Мухаммеда Сали Мубарака и Мустафы Ахмеда Адама», — сообщает Пентагон на официальном сайте ведомства. Эти лица были обвинены еще в 2008 году и с тех пор находились в заключении в тюрьме Гуантанамо. Детали соглашения пока не разглашаются, однако официальный представитель Пентагона подтвердил факт достижения договоренности. По информации американских СМИ, обвиняемые помогали террористам, осуществившим нападение на башни-близнецы в Нью-Йорке, что стало одним из самых кровавых терактов в истории США.