31 июля 2024

Пентагон: трое фигурантов дела о теракте 11 сентября согласились признать вину

© Служба новостей «URA.RU»
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Пентагон рассказал о ходе судебного разбирательства по терактам Фото:

Трое подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке согласились признать свою вину. Об этом сообщил Пентагон.

«Соглашение о признании вины достигнуто. Досудебное соглашение предложено по делу Халида Шейха Мохаммада, Уалида Мухаммеда Сали Мубарака и Мустафы Ахмеда Адама», — сообщает Пентагон на официальном сайте ведомства. Эти лица были обвинены еще в 2008 году и с тех пор находились в заключении в тюрьме Гуантанамо.

Детали соглашения пока не разглашаются, однако официальный представитель Пентагона подтвердил факт достижения договоренности. По информации американских СМИ, обвиняемые помогали террористам, осуществившим нападение на башни-близнецы в Нью-Йорке, что стало одним из самых кровавых терактов в истории США.

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Трое подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке согласились признать свою вину. Об этом сообщил Пентагон. «Соглашение о признании вины достигнуто. Досудебное соглашение предложено по делу Халида Шейха Мохаммада, Уалида Мухаммеда Сали Мубарака и Мустафы Ахмеда Адама», — сообщает Пентагон на официальном сайте ведомства. Эти лица были обвинены еще в 2008 году и с тех пор находились в заключении в тюрьме Гуантанамо. Детали соглашения пока не разглашаются, однако официальный представитель Пентагона подтвердил факт достижения договоренности. По информации американских СМИ, обвиняемые помогали террористам, осуществившим нападение на башни-близнецы в Нью-Йорке, что стало одним из самых кровавых терактов в истории США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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