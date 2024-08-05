Ливанский депутат заявил, что в случае войны больниц хватит на 2-3 месяца

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Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, палата, койка, больничная палата, клиника, больница, онкоурология, койкоместо
Больницы в Ливане не смогут долго продержаться в случае войны, сказал Биляль Абдаллах Фото:

В Ливане больницы смогут продержаться лишь два-три месяца в случае масштабной войны. Об этом заявил глава ливанской парламентской комиссии здравоохранения Биляль Абдаллах.

«Запасов медикаментов и материалов для первой помощи у Ливана хватит на два-три месяца», — сообщил Абдаллах. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Тегеране израильской армией был ликвидирован глава политбюро группировки ХАМАС Исмаил Хания. После этого стало известно, что Иран готовит удар по Израилю, пишет деловое издание «Взгляд». В связи с этим эксперты начали допускать возможность большой войны на Ближнем Востоке. Также президент США Джо Байден решил встретиться с американскими спецслужбами на фоне опасений перед масштабным конфликтом, передает MK.RU.

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В Ливане больницы смогут продержаться лишь два-три месяца в случае масштабной войны. Об этом заявил глава ливанской парламентской комиссии здравоохранения Биляль Абдаллах. «Запасов медикаментов и материалов для первой помощи у Ливана хватит на два-три месяца», — сообщил Абдаллах. Его слова приводит РИА Новости. Ранее в Тегеране израильской армией был ликвидирован глава политбюро группировки ХАМАС Исмаил Хания. После этого стало известно, что Иран готовит удар по Израилю, пишет деловое издание «Взгляд». В связи с этим эксперты начали допускать возможность большой войны на Ближнем Востоке. Также президент США Джо Байден решил встретиться с американскими спецслужбами на фоне опасений перед масштабным конфликтом, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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