Ливанский депутат заявил, что в случае войны больниц хватит на 2-3 месяца

В Ливане больницы смогут продержаться лишь два-три месяца в случае масштабной войны. Об этом заявил глава ливанской парламентской комиссии здравоохранения Биляль Абдаллах.
«Запасов медикаментов и материалов для первой помощи у Ливана хватит на два-три месяца», — сообщил Абдаллах. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее в Тегеране израильской армией был ликвидирован глава политбюро группировки ХАМАС Исмаил Хания. После этого стало известно, что Иран готовит удар по Израилю, пишет деловое издание «Взгляд». В связи с этим эксперты начали допускать возможность большой войны на Ближнем Востоке. Также президент США Джо Байден решил встретиться с американскими спецслужбами на фоне опасений перед масштабным конфликтом, передает
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