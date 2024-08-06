Ямальская «дочка» НОВАТЭК попыталась отсудить 35 млн рублей за монтаж оборудования в ХМАО

ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» не смогло отсудить 35 млн рублей за срыв монтажных и пусконаладочных работ на Сысконсыньинском месторождении (ХМАО-Югра). Поставщик оборудования — предприятие из Рыбинска АО «ОДК-Газовые турбины» — подало встречный иск на 4 млн рублей о взыскании неустойки и также проиграло спор. В конфликте ямальского предприятия ТЭК и поставщика из Рыбинска разбирался корреспондент URA.RU.
АО «ОДК-Газовые турбины» должно было смонтировать и запустить сложное оборудование на Сысконсыньинском месторождении в ХМАО, которое осваивает ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз». Просрочка исполнения обязательства в совокупности составила по каждой поставке более года. Новоуренгойское предприятие ПАО «НОВАТЭК» оценило ущерб в 35 млн рублей и подало в суд.
«Оборудование в полном объеме должно быть поставлено ответчиком на лицензионный участок истца (Сысконсыньинское месторождение) в срок не позднее 29 февраля 2020 года. В связи с нарушением срока поставки товара, истец начислил неустойку, которая по его расчету составила 35 635 514, 55 рублей», — говорится в решении Арбитражного суда ЯНАО.
В свою очередь, ответчик подал встречный иск на 16,9 млн рублей, требуя оплатить работы на участке ямальской компании. Но после того как в «НОВАТЭК» оплатили работы рыбинских специалистов, в АО «ОДК-Газовые турбины» требования встречного иска сократили до 4 млн рублей, оставив требования по неустойке.
Суд с участниками спора не согласился. С АО «ОДК-Газовые турбины» в пользу ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» судья взыскал 11,8 млн рублей в качестве неустойки. Встречный иск компания из Рыбинска проиграла. В Восьмом Арбитражном апелляционном суде, куда оба участника конфликта подали жалобы, изменить решение не удалось, следует из текста постановления.
Ранее URA.RU сообщало, что ООО «Донгеофизика», которое занимается в ЯНАО геологоразведочными работами, проиграло в суде спор о сгоревшей столовой в вагон-городке. Пострадавший по вине арендатора объект располагался на Юрхаровском месторождении, осваиваемым предприятием НОВАТЭК.
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