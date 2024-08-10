Звезде «Овода» Олегу Стриженову исполнилось 95 лет: карьера, уход жены в монастырь и потеря дочери

Олегу Стриженову исполняется 95 лет: от ярких ролей до драматических событий

10 августа 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Сегодня Олегу Стриженову исполнилось 95 лет Фото: Борис Виленкин/РИА Новости 10 августа народному артисту СССР Олегу Стриженову исполняется 95 лет. За свою долгую карьеру он стал кумиром для нескольких поколений зрителей. Он создал множество ярких образов на экране, но три роли стали особенно значимыми в его карьере. Стриженов прославился не только благодаря своим актерским работам. Его жизнь известна наполненностью драматических событий и коллизий. Подробная биография артиста — в материале URA.RU. Как Стриженов выбрал актерскую профессию Родившись в семье военного, Олег Стриженов изначально не собирался становиться актером. Его отец — полковник Александр Стриженов участвовал в Гражданской и Великой Отечественной войнах, а мать Ксения Стриженова, была учительницей. Семья видела будущее Олега в художественной сфере, так как он обладал талантом к рисованию. Во время Великой Отечественной войны он трудился помощником механика в кинофотоинституте. Стриженов, обладая талантом художника, поначалу планировал стать бутафором (театральный работник, ведающий бутафорией, а также мастер, изготовляющий бутафорию), но вскоре его увлечение актерским мастерством взяло верх, и он с первой попытки поступил в театральное училище имени Щукина. У Олега был старший брат, Глеб Стриженов, который также работал актером и раньше младшего брата увлекся театром. Олег Стриженов, получивший спецприз премии «Золотой орел» за вклад в отечественный кинематограф, на церемонии вручения кинематографической премии «Золотой орел». Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович Лучшие роли Стриженова в кино «Овод» (1955) Главная роль в фильме «Овод» по одноименному роману Этель Лилиан Войнич принесла Стриженову всесоюзную славу. Его персонаж, Артур Бертон, превратившийся в непримиримого революционера, стал символом борьбы за справедливость. Сильная драматическая игра и харизматичная внешность актера сделали этот фильм одним из самых запоминающихся в советском кинематографе. Кадр из кинофильма «Овод» 1955 г. Режиссер, лауреат Государственной премии Александр Файнциммер (1906-1982). В роли Артура — Олег Стриженов, в роли падре Монтанелли — Николай Симонов. Фото: РИА Новости «Пиковая дама» (1960) В экранизации повести русского классика Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама» Стриженов исполнил роль Германа, человека, одержимого стремлением разгадать тайну трех карт. Его герой был представлен с тонким психологизмом и внутренней напряженностью, что привнесло в картину особую атмосферу мистики и трагедии. Актер Олег Стриженов (в центре) в роли Германна в фильме Георгия Васильева «Пиковая дама» по повести Александра Пушкина. Фото: РИА Новости «Звезда пленительного счастья» (1975) В историческом фильме «Звезда пленительного счастья» Стриженов сыграл роль декабриста Сергея Волконского. Этот образ аристократа, готового пожертвовать всем ради своих убеждений, стал одной из самых запоминающихся работ актера. Картина, рассказывающая о трагических судьбах декабристов и их жен, получилась невероятно сильной и эмоциональной, во многом благодаря мастерству Стриженова. Олег Стриженов в роли Сергея Волконского в фильме Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья». Фото: РИА Новости Пережил потерю дочери Олег Стриженов пережил одну из самых тяжелых утрат — смерть своей дочери Натальи, родившейся в первом браке с актрисой Марианной Бебутовой. Наталья ушла из жизни в возрасте 46 лет. В ее крови были обнаружены следы алкоголя и снотворного. Три жены и уход одной из них в монастырь Марианна Бебутова Первой женой Олега Стриженова была актриса Марианна Бебутова, коллега по фильму «Овод». Супруга родила ему дочь Наталью, но семья актеров распалась, когда девочке было 11 лет. Любовь Земляникина Второй женой Стриженова была актриса Любовь Земляникина. Она родила ему сына Александра, но брак продержался недолго. Любовь Васильевна не устраивало поведение супруга Олега, она не хотела мириться с его, по ее словам, «диктаторскими замашками». После развода она продолжала играть и на театральных подмостках, и в кино, но в 2008 году переосмыслила свой взгляд на духовные ценности. Она приняла монашеский постриг в Киево-Николаевском женском монастыре Алатырской епархии в Чувашия с именем Иудифь. Лионелла Пырьева Третьей и последней женой Олега Стриженова стала актриса Лионелла Пырьева. Роман между артистами начался еще в начале 60-х годов, но тогда Стриженов был в браке. Спустя много лет они встретились снова, и Стриженов сделал ей предложение на глазах у всей съемочной группы. Они поженились и прожили вместе до настоящего времени. Семья Стриженовых: Александр Стриженов, Екатерина Стриженова, Олег Стриженов с супругой Лионеллой Пырьевой (слева направо) и Александра Стриженова (на первом плане) на торжественной церемонии награждения премией «Золотой орел». Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

10 августа народному артисту СССР Олегу Стриженову исполняется 95 лет. За свою долгую карьеру он стал кумиром для нескольких поколений зрителей. Он создал множество ярких образов на экране, но три роли стали особенно значимыми в его карьере. Стриженов прославился не только благодаря своим актерским работам. Его жизнь известна наполненностью драматических событий и коллизий. Подробная биография артиста — в материале URA.RU. Родившись в семье военного, Олег Стриженов изначально не собирался становиться актером. Его отец — полковник Александр Стриженов участвовал в Гражданской и Великой Отечественной войнах, а мать Ксения Стриженова, была учительницей. Семья видела будущее Олега в художественной сфере, так как он обладал талантом к рисованию. Во время Великой Отечественной войны он трудился помощником механика в кинофотоинституте. Стриженов, обладая талантом художника, поначалу планировал стать бутафором (театральный работник, ведающий бутафорией, а также мастер, изготовляющий бутафорию), но вскоре его увлечение актерским мастерством взяло верх, и он с первой попытки поступил в театральное училище имени Щукина. У Олега был старший брат, Глеб Стриженов, который также работал актером и раньше младшего брата увлекся театром. Главная роль в фильме «Овод» по одноименному роману Этель Лилиан Войнич принесла Стриженову всесоюзную славу. Его персонаж, Артур Бертон, превратившийся в непримиримого революционера, стал символом борьбы за справедливость. Сильная драматическая игра и харизматичная внешность актера сделали этот фильм одним из самых запоминающихся в советском кинематографе. В экранизации повести русского классика Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама» Стриженов исполнил роль Германа, человека, одержимого стремлением разгадать тайну трех карт. Его герой был представлен с тонким психологизмом и внутренней напряженностью, что привнесло в картину особую атмосферу мистики и трагедии. В историческом фильме «Звезда пленительного счастья» Стриженов сыграл роль декабриста Сергея Волконского. Этот образ аристократа, готового пожертвовать всем ради своих убеждений, стал одной из самых запоминающихся работ актера. Картина, рассказывающая о трагических судьбах декабристов и их жен, получилась невероятно сильной и эмоциональной, во многом благодаря мастерству Стриженова. Олег Стриженов пережил одну из самых тяжелых утрат — смерть своей дочери Натальи, родившейся в первом браке с актрисой Марианной Бебутовой. Наталья ушла из жизни в возрасте 46 лет. В ее крови были обнаружены следы алкоголя и снотворного. Первой женой Олега Стриженова была актриса Марианна Бебутова, коллега по фильму «Овод». Супруга родила ему дочь Наталью, но семья актеров распалась, когда девочке было 11 лет. Второй женой Стриженова была актриса Любовь Земляникина. Она родила ему сына Александра, но брак продержался недолго. Любовь Васильевна не устраивало поведение супруга Олега, она не хотела мириться с его, по ее словам, «диктаторскими замашками». После развода она продолжала играть и на театральных подмостках, и в кино, но в 2008 году переосмыслила свой взгляд на духовные ценности. Она приняла монашеский постриг в Киево-Николаевском женском монастыре Алатырской епархии в Чувашия с именем Иудифь. Третьей и последней женой Олега Стриженова стала актриса Лионелла Пырьева. Роман между артистами начался еще в начале 60-х годов, но тогда Стриженов был в браке. Спустя много лет они встретились снова, и Стриженов сделал ей предложение на глазах у всей съемочной группы. Они поженились и прожили вместе до настоящего времени.