Депутат Матвеев раскрыл, чему свердловчане учатся у челябинцев

Депутат Матвеев: свердловчане учатся у челябинцев организации работы транспорта

21 августа 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Кирилл Матвеев отметил поступательное развитие региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат гордумы Челябинска Кирилл Матвеев рассказал, что сверловчане учатся у челябинцев организации работы общественного транспорта. Об этом Матвеев сообщил URA.RU 21 августа. «Это сейчас, когда уже все видят совершенно другой подход к работе общественного транспорта, кардинальные изменения в этой сфере, к нам едут перенимать опыт из других регионов. Совсем недавно делегация из соседнего Екатеринбурга уехала. А ведь когда все это только начиналось, сколько стоило усилий руководству региона решиться на этот шаг, реформы ведь всегда непопулярны», — заявил Матвеев. Анализируя итоги последних пяти лет, Матвеев приходит к выводу, что на протяжении этого срока Челябинская область демонстрировала не просто уверенный, устойчивый, стабильный рост экономики. Причем преобразования заметны даже внешне. «Посмотрите, сколько всего сделано в Челябинске для благоустройства города, сколько социальных объектов построено, реконструировано, отремонтировано в области. Начато сразу несколько серьезных строек — от областной детской больницы до мегапроекта метротрама. Практически полностью обновлен общественный транспорт в областном центре», — напомнил депутат. Матвеев уверен, что эти перемены произошли благодаря работе команды губернатора Алексея Текслера. Это произошло несмотря на сложные вызовы, с которыми пришлось столкнуться региону. «В 2019 году мы вместо нескольких лет спокойного, как казалось, существования, получили масштабный всемирный кризис, возникший из-за эпидемии КОВИД. А затем — новый виток „войны санкций“, развязанный против нашей Родины недружественными странами», — резюмирует депутат. Матвеев приходит к выводу, что спокойствие, в которой проходит кампания по выборам главы региона, является следствием уверенного курса на развитие Челябинской области, демонстрирующий действующим главой региона и его командой. Он убежден в том, что и следующие пять лет пройдут в регионе под знаком развития. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат гордумы Челябинска Кирилл Матвеев рассказал, что сверловчане учатся у челябинцев организации работы общественного транспорта. Об этом Матвеев сообщил URA.RU 21 августа. «Это сейчас, когда уже все видят совершенно другой подход к работе общественного транспорта, кардинальные изменения в этой сфере, к нам едут перенимать опыт из других регионов. Совсем недавно делегация из соседнего Екатеринбурга уехала. А ведь когда все это только начиналось, сколько стоило усилий руководству региона решиться на этот шаг, реформы ведь всегда непопулярны», — заявил Матвеев. Анализируя итоги последних пяти лет, Матвеев приходит к выводу, что на протяжении этого срока Челябинская область демонстрировала не просто уверенный, устойчивый, стабильный рост экономики. Причем преобразования заметны даже внешне. «Посмотрите, сколько всего сделано в Челябинске для благоустройства города, сколько социальных объектов построено, реконструировано, отремонтировано в области. Начато сразу несколько серьезных строек — от областной детской больницы до мегапроекта метротрама. Практически полностью обновлен общественный транспорт в областном центре», — напомнил депутат. Матвеев уверен, что эти перемены произошли благодаря работе команды губернатора Алексея Текслера. Это произошло несмотря на сложные вызовы, с которыми пришлось столкнуться региону. «В 2019 году мы вместо нескольких лет спокойного, как казалось, существования, получили масштабный всемирный кризис, возникший из-за эпидемии КОВИД. А затем — новый виток „войны санкций“, развязанный против нашей Родины недружественными странами», — резюмирует депутат. Матвеев приходит к выводу, что спокойствие, в которой проходит кампания по выборам главы региона, является следствием уверенного курса на развитие Челябинской области, демонстрирующий действующим главой региона и его командой. Он убежден в том, что и следующие пять лет пройдут в регионе под знаком развития.